США внесли до списку санкцій п'ять юридичних і 16 фізичних осіб.

США ввели новий пакет санкцій проти юридичних осіб і деяких громадян Білорусі.

Під нові санкції потрапили 16 осіб і п'ять силових структур країни, повідомляє сайт Міністерства фінансів США.

Під обмеження потрапили прес-секретар Лукашенка Наталія Ейсмонт, спікер верхньої палати білоруських Національних зборів Наталія Кочанова, голова КДБ Іван Тертель, командир спецназу КДБ Білорусі "Альфа" Сергій Зубков, начальник Мінської міліції Михайло Гриб і заступник міністра юстиції Сергій Калиновський, а також Генеральний прокурор країни Андрій Швед і ще кілька людей.

Серед силових структур під американські санкції потрапили Комітет державної безпеки Білорусі, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС, внутрішні війська, УВС Бреста, Центр ізоляції правопорушників на Окрестіна в Мінську.

Санкції проти режиму Лукашенка

На саміті 25 травня лідери держав і урядів країн-членів ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

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Автор: Олег Давигора