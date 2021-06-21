Також міністри іноземних справ ЄС узгодили запровадження галузевих санкцій проти Білорусі.

Європейський Союз запровадив четвертий пакет санкцій проти білоруських посадовців.

Про це журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у Twitter.

За його словами, ЄС ухвалив рішення заморозити активи й застосувати візові заборони до 78 осіб, в тому числі – членів сім’ї самопроголошеного президента, а також до 8 компаній.

"ЄС прийняв рішення про замороження активів та заборону на видачу віз 78 особам та 8 юридичним особам", - написав він.

Журналіст уточнив, що обмежувальні заходи запроваджено проти кількох бізнесменів, членів сім'ї Лукашенка, ректорів університетів, прокурорів, суддів, поліцейських та військовослужбовців.

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Крім того, за даними Йозвяка, міністри іноземних справ ЄС також узгодили запровадження галузевих санкцій проти Білорусі, зокрема щодо калійного, нафтового та банківського секторів.

Це рішення буде схвалено керівниками Європейської ради, а потім офіційно затверджено через кілька днів, додав Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, на саміті 25 травня лідери держав і урядів країн-членів ЄС домовились підготувати нові санкції проти Білорусі через примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську й затримання засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака.

2 жовтня 2020 року Євросоюз запровадив санкції проти 40 білоруських чиновників, згодом, 6 листопада, - ще проти 14, а також Олександра Лукашенка. Рішення про запровадження обмежувальних заходів ухвалено через придушення мирних протестів та фальсифікації результатів президентських виборів.

17 грудня 2020 року Рада ЄС запровадила третій пакет санкцій проти 29 осіб і 7 компаній з Білорусі. Обмежувальні заходи передбачають заборону на в'їзд та замороження активів. Громадянам з країн-членів Євросоюзу заборонено надавати фінансову допомогу усім фізичним і юридичним особам з Білорусі, які потрапили під санкції.

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Автор: Ганна Нагорна