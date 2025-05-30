Спецпредставник США додав, що Трамп готовий пообіцяти Путіну не брати Україну в НАТО, якщо це буде ключовою вимогою закінчення війни.

США розуміють обгрунтованість вимог Кремля щодо нерозширення НАТО і готові обговорити це питання в рамках мирних переговорів по Україні.

Про це заявив спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог в інтервʼю ABC News. Він підтвердив, що глава Білого дому готовий пообіцяти російському диктатору Володимиру Путіну не розширювати НАТО, якщо це буде ключовою вимогою закінчення війни.

"Це цілком обгрунтоване занепокоєння. Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну, а й про Молдову та Грузію. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес", - сказав Келлог.

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Келлог додав, що вступ України до НАТО не стоїть на порядку денному. А загалом проти вступу України, за його словами, виступають 4 країни.

"США говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному і ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які теж проти", - сказав спецпредставник.

Крім цього, Келлог повідомив, що на переговорах у Стамбулі, які заплановані на 2 червня, крім української та російської делегацій також будуть безпекові радники зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії. Спецпредставник уточнив, що саме ці країни брали участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктів під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

При цьому Келлог назвав перешкодою для переговорів відсутність російської версії так званого "меморандуму":

Коли Трамп говорив із Путіним, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум, але ні ми, ні українці досі його не бачили".

Келлог також назвав мету нового раунду переговорів у Стамбулі. За його словами, першочергова мета переговорів – це досягнення всеосяжного припинення вогню в повітрі, на сущі, морі та удари по цивільній інфраструктурі.

Переговори у Стамбулі

29 травня речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ пропонує провести новий раунд переговорів 2 червня в Стамбулі. Водночас Україна, за його словами, поки на цю пропозицію не відповіла.

Між тим, вчора увечері у Білому домі заявили, що сподіваються, що Україна та РФ проведуть новий раунд прямих переговорів уже наступного тижня.

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