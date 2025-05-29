Пєсков: Україна не відповіла на пропозицію РФ зустрітись у Стамбулі 2 червня

Також у Кремлі заявили, що Росія не буде публічно обговорювати зміст документів щодо війни в Україні.

Росія поки не отримала відповіді України на пропозицію провести переговори у Стамбулі 2 червня. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському "РИА Новости".

"Ви знаєте, що ми запропонувати зібратися у понеділок, 2 червня, у Стамбулі на другий раунд. Поки, наскільки я знаю, відповіді не отримано", - заявив Пєсков.

Також він зазначив, що Росія не буде публічно обговорювати зміст документів щодо війни РФ в Україні, "переговори мають іти в непублічному режимі".

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Пєсков заявив, що вимоги Києва про негайну передачу російського проєкту меморандуму щодо врегулювання "неконструктивні". Водночас він назвав важливим продовження процесу прямих переговорів між РФ та Україною.

Крім того, він додав, що нової розмови Путіна та Трампа поки що немає в планах.

Україна - Росія: як йдуть перемовини

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони Рустем Умєров зв'язувався з російською стороною, щоб отримати обіцяний проєкт "меморандуму" про закінчення війни, але досі від росіян нічого немає.

Пізніше очільник російської делегації на перемовинах у Стамбулі Володимир Мединський сьогодні заявив, що провів телефонну розмову з Умєровим та запропонував дату й місце майбутньої зустрічі. Йшлося про 2 червня. Україна публічно не коментувала, чи погоджуватиметься на цю зустріч.

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