Гегсет: США не обмежували роботу Starlink для військових в Україні

Глава Пентагону заперечив, що Вашингтон наказував обмежити роботу супутникових систем, та пояснив позицію США щодо постачання ракет-перехоплювачів.

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не причетні до обмеження роботи системи Starshield (військової версії Starlink - УНІАН) в Україні і не віддавали відповідних наказів. Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Clash Report

"Ми нічого не відкликали. Існують умови надання послуг, яких, зрештою, необхідно дотримуватися, і саме з цього все й починається. Starlink має право приймати такі рішення, Проте, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не видавали жодних наказів чи чогось подібного", - заявив він.

Також Гегсет прокоментував питання постачання Україні перехоплювачів. За його словами, США хочуть переконатися, що цих ракет насамперед достатньо в американських військовослужбовців.

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Водночас очільник Пентагону сказав, що позиція Штатів щодо України залишається незмінною. Він запевнив, що США бажають українцям удачі.

Сповільнення Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім не брав участі в обмеженні використання системи Starshield Україною.

Президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові протестували Starlink в автомобілях на території ЄС і не виявили там обмежень. На думку президента, це свідчить про сплановану операцію проти України.

Однак держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "не має жодного стосунку" до обмеження роботи Starlink в Україні.

18 жовтня Зеленський в інтерв'ю NBC повідомив, що сигнал обмежити Starlink і Starshield для України надійшов від уряду США.

За даними WSJ, засновник компаній SpaceX Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу військової версії Starlink, від якої залежить Україна.

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