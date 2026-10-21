Гегсет: США не обмежували роботу Starlink для військових в Україні

Очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що США не причетні до обмеження роботи системи Starshield (військової версії Starlink - УНІАН) в Україні і не віддавали відповідних наказів. Про це він заявив у коментарі журналістам, передає Clash Report
"Ми нічого не відкликали. Існують умови надання послуг, яких, зрештою, необхідно дотримуватися, і саме з цього все й починається. Starlink має право приймати такі рішення, Проте, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не видавали жодних наказів чи чогось подібного", - заявив він.
Також Гегсет прокоментував питання постачання Україні перехоплювачів. За його словами, США хочуть переконатися, що цих ракет насамперед достатньо в американських військовослужбовців.
Водночас очільник Пентагону сказав, що позиція Штатів щодо України залишається незмінною. Він запевнив, що США бажають українцям удачі.
Сповільнення Starlink в Україні - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що Білий дім не брав участі в обмеженні використання системи Starshield Україною.
Президент Володимир Зеленський розповів, що українські військові протестували Starlink в автомобілях на території ЄС і не виявили там обмежень. На думку президента, це свідчить про сплановану операцію проти України.
Однак держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа "не має жодного стосунку" до обмеження роботи Starlink в Україні.
18 жовтня Зеленський в інтерв'ю NBC повідомив, що сигнал обмежити Starlink і Starshield для України надійшов від уряду США.
За даними WSJ, засновник компаній SpaceX Ілон Маск особисто наказав обмежити роботу військової версії Starlink, від якої залежить Україна.