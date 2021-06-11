Державні ЗМІ КНДР попереджають, якщо K-pop не зупинити, Північна Корея "завалиться, як сира стіна".

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав музичний жанр південнокорейської музики K-pop, що переріс уже в субкультуру по всьому світу, нещадною "злоякісною пухлиною", яка псує "одяг, зачіски, мовлення і поведінку молодих північнокорейців".

Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що зростаючий вплив південнокорейської музики спонукав Кіма оголосити нову культурну війну. Державні ЗМІ КНДР попереджають, якщо K-pop не зупинити, Північна Корея "завалиться, як сира стіна".

Останніми місяцями лідер КНДР і державні ЗМІ майже щодня негативно висловлюються про "антисоціалістичні" впливи, які поширюються у країні. Кім наказав своєму уряду припинити культурне вторгнення.

Читайте такожУ КНДР заборонили вузькі джинси, пірсинг і екстравагантні зачіскиУ грудні минулого року Північна Корея вже ухвалила новий закон, що передбачає від п'яти до 15 років ув'язнення у трудових таборах за перегляд або зберігання південнокорейського розважального контенту. Раніше максимальне покарання за такі злочини становило п'ять років каторжних робіт.

Ті, хто постачає такі матеріали північнокорейцям, можуть зіткнутися зі ще суворішим покаранням, аж до смертної кари. Новий закон також передбачає до двох років каторжних робіт для тих, хто "говорить, пише або співає в південнокорейському стилі".

У лютому Кім Чен Ин наказав "безжально" викорінити зростаючі капіталістичні тенденції по всій території країни. У квітні він попередив, що в "ідеологічному і психологічному стані" молодих північнокорейців відбуваються "серйозні зміни". А у травні державна газета писала, що Північна Корея "зруйнується", якщо такий вплив посилиться.

Північна Корея не вперше виступає проти "ідеологічного та культурного вторгнення". Зараз усі радіоприймачі та телевізори у країні налаштовані лише на прийом державних програм. Уряд заблокував жителям доступ до глобального інтернету. Спеціальні люди патрулюють вулиці, зупиняючи чоловіків з довгим волоссям і жінок в занадто коротких спідницях або вузьких штанах. За даними посольства Росії у Пхеньяні, єдина доступна фарба для волосся у країні - чорна.

Читайте такожКім Чен Ин заявив, що КНДР переживає найтяжчий момент в історіїВодночас майже половина учасників опитування, проведеного Сеульським національним університетом серед 116 осіб, які втекли з Північної Кореї у 2018-2019 роках, заявила, що раніше вони часто дивилися південнокорейський контент, перебуваючи на батьківщині.

NYT зазначає, що Кім Чен Ин колись здавався більш гнучким до зовнішньої культури. Однак, вважає видання, впевненість північнокорейського лідера ослабла після того, як його дипломатичні відносини з колишнім президентом США Дональдом Трампом зазнали невдачі у 2019 році, а економічні санкції Заходу не були зняті.

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Переклад: Катерина Комолова