Базу замаскували під поле для гольфу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин обладнав у Пхеньяні пусковий комплекс для ядерних ракет. Про це пише The Telegraph із посиланням на супутникові знімки.

Аналітики використовували зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні, щоб виявити бетонну базу, яка ідеально підходить для запуску ракет великої дальності на майданчику на околиці Пхеньяна.

Секретну базу побудували на місці зимового палацу, знесеного 2024 року. При цьому її замаскували під поле для гольфу. Роботи було завершено приблизно в листопаді, і тепер комплекс можна використовувати для випробувань.

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Зазначається, що під час детального аналізу зображень можна знайти докази того, що це місце пристосували для розгортання пускових установок і ракет. Поле має бетонну основу. Вона була побудована в червні, а потім покрита тонким шаром ґрунту, на якому виростили газон.

Експерти з Центру з дослідження проблем нерозповсюдження ядерної зброї імені Джеймса Мартіна зазначили, що саме такі бетонні майданчики використовуються для запуску балістичних ракет великої дальності.

Новини про КНДР

КНДР почала будівництво свого першого атомного підводного човна під "керовані стратегічні ракети", що свідчить про істотний розвиток можливостей країни у протистоянні цивілізованому світу. Водночас аналітики CSIS у Вашингтоні стверджують, що потрібні технології для будівництва такого підводного корабля Північна Корея отримала від РФ.

За словами експертів, ця передача відбулася непомітно для будь-яких супутників, адже першоджерелом цієї інформації стали повідомлення пропагандистів КНДР.

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