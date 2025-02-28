Країна провела рекетні випробування, щоб попередити "ворогів, які серйозно порушують безпеку".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав можливості ядерного нападу привести в повну готовність до використання.

Як пише Reuters із посиланням на державні ЗМІ, країна провела ракетні випробування, щоб попередити "ворогів, які серйозно порушують безпеку і сприяють ескалації обстановки", а також продемонструвати "готовність її різних засобів ядерної операції".

"Те, що гарантується потужною ударною здатністю - це найдосконаліша здатність стримування і оборони", - сказав Кім.

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Повідомляється, що запуск ракети був проведений у середу над морем біля західного узбережжя Корейського півострова.

Повідомлення про ракетне випробування надійшло того ж тижня, коли Кім здійснив два візити поспіль у військові училища, щоб донести думку про важливість ідеологічної і тактичної підготовки молодих офіцерів.

Кім не назвав жодної країни, але коли говорив про попередження ворогів, то згадав США і Південну Корею.

Ракетна програма КНДР

Північна Корея кілька років розробляла стратегічні крилаті ракети, призначені для ядерних боєголовок. Цей тип ракет викликає менше тривоги і осуду з боку міжнародного співтовариства, ніж балістичні ракети, оскільки вони офіційно не заборонені резолюціями Ради Безпеки ООН.

Рада Безпеки заборонила Північній Кореї розробляти балістичні ракети та ядерну зброю і запровадила низку санкцій за порушення.

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