Лідер КНДР сподівається на "продовження добросусідських відносин" з РФ.

Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем Росії та заявив про повну підтримку злочинних дій його режиму.

Про це йдеться у вітальній телеграмі, опублікованій державним інформаційним агентством КНДР ЦТАК.

"Під вашим керівництвом російський народ, відважно долаючи всі виклики і труднощі, що трапляються, досягає великих успіхів у здійсненні справедливої ​​справи для захисту гідності, безпеки і прав на розвиток країни, чому наш народ висловлює повну підтримку", - звернувся Кім Чен Ин до Путіна.

Крім того, лідер КНДР сподівається та розвиток та розширення "добросусідських відносин" з РФ.

Як повідомляв УНІАН, поки російський диктатор Володимир Путін брязкає перед усім світом ядерною шаблею, його "учень" Кім Чен Ин уважно занотовує. Метою для Північної Кореї було б завоювання Південної Кореї, і глава КНДР імітує путінську стратегію щодо України щонайменше у двох напрямках: пересуванні військових позицій та зміни в ядерній доктрині країни, щоб відрадити Захід від втручання в потенційний конфлікт з сусідами.

Вас також можуть зацікавити новини: