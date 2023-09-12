Його зустрічав військовий оркестр.

Російські пропагандисти публікують нові кадри прибуття Кім Чен Ина в РФ. На них можна побачити, як лідер КНДР виходить з поїзда, його зустрічає військовий оркестр.

Де саме зняті ці кадри, не уточнюється. Агентство ТАСС з посиланням на Мінприроди РФ пише, що голова відомства Олександр Козлов зустрів лідера КНДР на станції Хасан в Приморському краї. Губернатор краю Олег Кожемяко повідомив, що брав участь у зустрічі Кім Чен Ина на прикордонній станції.

Протягом дня російські пропагандистські агентства писали, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу братиме участь у переговорах Кім Чен Ина і президента РФ Володимира Путіна. Також Кремль не виключав, що в під час візиту Кім Чен Ина обговорюватимуть питання щодо надання Пхеньяну гуманітарної допомоги.

Візит Кім Чен Ина в Росію - що потрібно знати

У неділю, 10 вересня, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на своєму броньованому поїзді попрямував до Росії. Його супроводжують провідні чиновники правлячої Трудової партії Кореї, уряду і збройних сил.

Вранці 12 вересня, як повідомлялося, поїзд Кіма в'їхав на територію Росії і прибув на станцію Хасан після перетину кордону.

За даними американського видання Bloomberg, основна тема переговорів між лідерами РФ і КНДР – постачання північнокорейської зброї Москві в обмін на технології у сфері будівництва ядерних підводних човнів і супутників-шпигунів.

Вас також можуть зацікавити новини: