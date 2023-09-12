Очікується, що Путін випрошуватиме у Кіма снаряди для артилерії.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вже в'їхав на територію Росії на своєму поїзді та прибув на станцію Хасан після перетину кордону. Про це пише японське видання Kyodo із посилання на власні джерела, близькі до російської влади.

Цю інформацію підтверджує російське державне агентство "РИА Новости". "Поїзд Кім Чен Іна прибув до Росії, їде Примор'ям на північ", – йдеться у повідомленні.

Напередодні державне інформагентство Північної Кореї повідомило, що Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяна, щоб відвідати Росію. Однак насправді диктатор покинув свою столицю ще в неділю. У поїздці Кіма супроводжують провідні чиновники правлячої Трудової партії Кореї, уряду та збройних сил, повідомляють державні ЗМІ КНДР.

У цьому повідомленні немає подробиць про місце призначення Кіма, але російські ЗМІ повідомляли, що Володимир Путін прибув у понеділок до Владивостока, де проходить Східний економічний форум.

Востаннє Кім і Путін зустрічалися в квітні 2019 року в тому ж таки Владивостоку. За даними Kyodo, сьогоднішня поїздка корейского диктатора є першим його закордонним візитим від того часу, оскільки через пандемію коронавірусу Кім нікуди не виїздив.

Щоправда, в червні 2019 року Кім зустрічався з тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Але для цього йому не довелося покидати країну. Зустріч відбулася у нейтральній зоні на кордоні із Південною Кореєю.

Навіщо Кім їде до Путіна

За даними американського видання Bloomberg, основна тема переговорів Путіна і Кіма у Владивостоку – це питання поставок північнокорейської зброї в Росію. Через високу інтенсивність бойових дій в Україні російській армії не вистачає боєприпасів. Величезні запаси снарядів саме потрібних Росії калібрів якраз має КНДР.

У свою чергу Північна Корея прагне отримати від Росії технології у сфері будівництва ядерних підводних човнів та супутників-шпигунів. Крім того, для ізольованої від решти світу та вкрай примітивної північнокорейської економіки навіть отримання великої кількості іноземної валюти в обмін на снаряди вже саме по собі буде вигідним.

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