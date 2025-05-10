Йдеться про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення такої мети.

За підсумками зустрічі Коаліції охочих європейські лідери закликали російського диктатора Володимира Путіна до повного 30-денного припинення вогню без додаткових умов. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції за підсумками зустрічі з Коаліцією охочих.

"Ми тут стоїмо, щоб виступити за справедливий тривалий мир, якого заслуговує Україна", - сказав він.

Стармер наголосив, що вже майже два місяці минуло від того часу, як Україна погодилися на ідею 30-денного припинення вогню.

Відео дня

"За цей час Росія запустила одну з найбільш руйнівних атак проти цивільних, руйнуючи життя, домівки, родини. Саме це пропонує Росія, замість миру, разом із намаганням запудрити мізки, разом із затримками, не реагуючи на пропозицію припинення вогню. Саме тому ми тут разом зі Сполученими штатами звертаємося до Путіна відкрито: якщо ви серйозно думаєте про мир, - саме зараз шанс це продемонструвати. Ідеться, наголошую, про безумовне 30-денне припинення вогню із негайним початком переговорів після досягнення припинення вогню, без додаткових умов, без затримок. Путін хоче умов, він, замість припинення вогню, парад військовий організував, він ще раз кидає виклик, він відмовляється, попри наші численні заклики, попри заклики від України", - наголосив британський прем'єр.

Він підкреслив, що якщо Путін відмовиться припинити вогонь, то Британія та США посилять військову допомогу Україні.

"Якщо Путін не повернеться на шлях миру, ми відповімо. Разом із президентом Трампом ми посилимо нашу допомогу оборонній могутності України, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів", - сказав Стармер.

Візит "коаліції охочих" до Києва - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці четверо лідерів країн-союзниць України прибули до Києва. Це перший спільний візит лідерів чотирьох країн до України. Після зустрічі Коаліції охочих європейські лідери разом з президентом Володимиром Зеленським провели телефонну розмову з президентом США Трампом щодо мирних зусиль.

Зеленський заявив, що Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з понеділка, 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів.

"Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає - без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним - у повітрі, на морі та на суші", - зауважив глава держави.

Вас також можуть зацікавити новини: