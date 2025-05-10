Зеленський заявив, що США підтримують Європу в цій ініціативі.

Україна з європейськими країнами і США домовилася почати повне і безумовне припинення вогню з понеділка, 12 травня. Воно має тривати щонайменше 30 днів, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками зустрічі з "Коаліцією охочих".

"Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає - без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним - у повітрі, на морі та на суші", - заявив глава держави.

Крім того, він підкреслив, що в координації зі США цілком можливо забезпечити моніторинг припинення вогню. 30 днів припинення вогню, за словами Зеленського, дадуть реальний шанс дипломатії.

"Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру. Ми вітаємо те, що вимогу припинення вогню і переходу до змістовної дипломатії підтримують усі. Не тільки країни Європи, а й США, які запропонували це першими", - зазначив президент України.

Президент Франції Еммануель Макрон, зі свого боку, заявив, що хоч головну роль у моніторингу мають відіграти США, участь у цьому братимуть усі партнери.

"У разі порушення ми дійшли згоди про введення проти РФ масштабних санкцій. Це питання готуватиметься і координуватиметься американцями та європейцями", - наголосив Макрон.

Інші новини про сьогоднішню зустріч "Коаліції охочих"

Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 10 травня до Києва приїхали лідери кількох європейських країн, включно з Макроном, Стармером, Дональдом Туском і новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Крім того, одним із головних моментів цієї зустрічі була телефонна розмова всіх п'яти лідерів із президентом США Трампом щодо мирної ініціативи.

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