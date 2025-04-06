Припинення вогню нема, переговорник Путіна обіграв США щодо України, - The Guardian

Прийом у Білому домі ключового переговорника російського президента викликає побоювання щодо відданості Америки миру.

Минулого тижня керівник Російського фонду прямих інвестицій, переговорник Путіна Кирило Дмитрієв провів непублічні переговори з американськими посадовцями у Вашингтоні. Ситуація в Україні сьогодні підтверджує, що росіянин обіграв американців, пише The Guardian.

Дмитрієв став найвищим представником російської влади, який відвідав США після вторгнення в Україну 2022 року.

Попри санкції, Дмитрієв сам анонсував свій візит, натякаючи на прихильність з боку адміністрації Дональда Трампа. Решта деталей - за лаштунками. Його місія - зберегти контакт з Трампом, попри американське розчарування Кремлем на тлі безрезультатного "перемир’я", яке не зупиняє атак Росії.

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"Сьогодні на заваді відновлення конструктивної співпраці стоять численні сили, зацікавлені у збереженні напруги. Ці сили свідомо спотворюють позицію Росії, намагаються зірвати будь-які кроки до діалогу, не шкодуючи для цього ні грошей, ні ресурсів", - написав Дмитрієв у Telegram.

Ймовірно, переговорник Путіна мав на увазі Україну та її західних союзників. Як прямо заявив глава МЗС Британії Девід Леммі:

"Наше судження полягає в тому, що Путін продовжує обманювати, продовжує тягнути час… Він продовжує бомбардувати Україну. Її цивільне населення. Її енергоносії. Ми бачимо вас, Володимире Путін. Ми знаємо, що ви робите".

Оптимізм щодо потенційних переговорів давно зник. Натомість, як свідчать українські та західні експерти, зростає побоювання нового російського наступу навесні та влітку.

Домовленості, досягнуті під час перемовин у Джидді, виглядають розмитими, без жодного механізму контролю, кажуть експерти. Зокрема, професор стратегічних досліджень Філліпс О’Браєн заявив:

"Немає припинення вогню. Тривають атаки на енергетичні об'єкти, і частина угоди щодо Чорного моря - це дрібниці. Справжнє припинення вогню означало б відсутність боїв уздовж лінії зіткнення".

Він додав, що Росія не хотіла відкрито виступати проти Трампа. Кремль вдає, що теж хоче миру, але "все ще вірить, що на полі бою можна досягти успіхів".

Орися Луцевич з Chatham House підтверджує:

"У нас немає припинення вогню. Крапка. І ми не маємо жодних зобов'язань з боку Росії, оскільки вони висувають умови навіть щодо часткового припинення вогню в західній частині Чорного моря, вимагаючи за це послаблення санкцій, у тому числі банківських санкцій ЄС. Російська пропозиція Америці: "Припиніть витрачати гроші на війну, яку Україна не може виграти, тож давайте заробляти гроші разом". І в рамках цього поштовху вони намагатимуться звинуватити Україну в обструктивності".

Експертка зауважує, що американці не підійшли до цих переговорів з огляду на те, як Росія раніше порушувала будь-які домовленості. Луцевич заявила, що США витягують Росію з ізоляції, не отримавши за цю послугу нічого.

Ключовим фактором, що стримує реальний прогрес, залишається позиція США. Як зазначив колишній американський дипломат і колишній президент Ради США з міжнародних відносин Річард Гаас:

"Найбільшим питанням залишається політика США… Адміністрація Трампа використовувала комбінацію тиску та стимулів, щоб переконати обидві сторони припинити війну. Але її підхід був спрямований на те, щоб пропонувати переваги Росії, одночасно чинячи сильний тиск на Україну".

Путін не хоче миру: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, РФ посилила удари по Україні відтоді, як у середині лютого почалися мирні переговори під керівництвом США. При цьому атаки "масштабнішими й ефективнішими", почасти через те, що Росія змінила тактику використання дронів, повідомило The Telegraph. За словами експертів, це ознака того, що президент РФ Володимир Путін не хоче миру.

4 квітня Росія демонстративно вдарила по Кривому Рогу, убивши близько 20 людей, зокрема і дітей. Сьогодні Путін вдарив по Києву.

На думку керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, Росія робить це навмисно. "Вони не поважають США і нікого в світі, вони хочуть вбивати українців і знищити Україну, і не хочуть миру", - наголосив Єрмак.

Водночас доцент Центру тоталітарних досліджень Інституту Пілецького (Польща) Ян Гарнер вважає, що Путін вже не здатен закінчити війну, навіть якби захотів. За його словами, Кремль не демонструє жодних намірів згортати агресію навіть за наявності зручного приводу, який дають США, тож схоже, що Путін вважає закінчення війни значно більшим ризиком для себе, ніж її продовження.

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