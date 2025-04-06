Вибухи лунали у кількох областях.

Російськими військовими було здійснено пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників ТУ-95МС, а також балістичних ракет.

Оновлено 06:22. Кличко повідомив про ще однк пожежу в Дарницькому районі - екстрені служби виїхали.

Оновлено 06:16. Ракети на межі Миколаївської, Кіровоградської та Одеської областей, курс - південний, та ракети з Кіровоградщини на Миколаївщину, - Повітряні сили.

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Оновлено 06:10. Декілька груп ракет з Черкащини у бік Вінниччини. Ще одна група на межі Черкаської та Кіровоградської областей, курс південно-західний.

Оновлено 06:01. Ракети на Черкащині рухаються у південному напрямку, - ПС.

Оновлено 05:54. Ракети на сході Київщини та на півночі Черкащини, курс - південно-західний. Кличко повідомив, що у Дарницькому районі медики госпіталізували двох постраждалих.

Оновлено 05:48. Через атаку на Київ є постраждалі, повідомив міський голова Кличко без уточнення кількості. Пожежі зафіксовані в Дарницькому, Соломʼянському та Оболонському районах міста, додав він.

Оновлено 05:40. Перші ракети Х-101 з Ту-95МС заходять через Сумщину та Чернігівщину, - моніторингові канали.

Повітряні сили повідомляють про ракети з півночі через Чернігівщину курсом на південь.

Оновлено 05:28. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано займання у Дарницькому та Оболонському районах. На місце прямують рятувальники, - Київська ОВА.

Кличко повідомив про падіння уламків в двох місцях в Оболонському районі столиці на території нежитлової забудови.

Оновлено 05:16. Кличко повідомив про виклик медиків у Дарницький район столиці. Також зафіксований виклик медиків в Оболонський район столиці.

Оновлено 05:02. Повідомляється про гучні вибухи в Києві через атаку балістичних ракет.

"Вибухи в столиці. Працює ППО", - повідомив мер Віталій Кличко.

Оновлено 04:25. Відбої тривог у багатьох областях України.

Оновлено 03:51. У Києві активно працює ППО, повідомляють у КОВА.

Оновлено 03:37. "Шахеди" у напрямку Києва.

Оновлено 03:15. Дорозвідка по крилатим ракетам, але залишається загроза "шахедів".

Оновлено 02:57. Крилаті ракети на Умань.

Оновлено 02:49. Ракети повернулись на Київщину в напрямку Білої Церкви.

Оновлено 02:40. Ракети розвернулись на Коростень. Нова група КР летить з Херсонщини курсом на Миколаївщину.

Оновлено 02:25. Ракети на Вінниччині рухаються у бік Хмельниччини та Житомирщини. Підлітають до Старокостянтиніва та Житомира.

Оновлено 02:20. Ракета на Вінницю.

Оновлено 02:15. Ракети з Черкащини летять на Вінниччину/Київщину.

Оновлено 02:11. Ракети на Умань. У Києві пролунали вибухи, повідомляє Суспільне.

Оновлено 02:04. Ракети з Миколаївської летять на Кіровоградську область, також ракета на сході Дніпропетровщини, курс - північно-західний.

Оновлено 02:00. Ракети на сході Миколаївщини рухаються у північно- західному напрямку.

"Ракета з Херсонщини на Миколаївщину північно-західним курсом", - повідомили Повітряні сили.

Атаки РФ по Україні

У неділю, 6 квітня, в Україні оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ по Кривому Рогу, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Кулеба нагадав, що внаслідок ударів балістикою і "шахедами" по Кривому Рогу загинуло 19 людей, 74 зазнали поранень.

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