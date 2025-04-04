За словами Дмитрієва, адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її стурбованість".

Представник президента РФ Кирило Дмитрієв заявив, що обговорив з "ключовими членами адміністрації Трампа" відновлення відносин і відновлення польотів між Росією і США. Основні його заяви навело прогандистське агентство ТАСС.

Дмитрієв заявив, що "останні два дні" за дорученням Володимира Путіна проводив зустрічі, на яких обговорювали "відновлення діалогу між Москвою і Вашингтоном". За його словами, щодо припинення вогню в Україні "досягнуто значного прогресу".

"Фіксуємо позитивну динаміку в наших відносинах. І потрібна ще низка зустрічей для того, щоб нам вирішити всі наші розбіжності", - розповів він.

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За словами Дмитрієва, адміністрація президента США Дональда Трампа "чує позицію Росії і розуміє її стурбованість". Він не уточнив, з ким саме зустрічався, але про тональність розмов висловився позитивно:

"Ми абсолютно чітко бачимо, що адміністрація президента [США Дональда] Трампа, на відміну від [46-го] президента [Джо] Байдена, налаштована на вирішення питань. Вони поводяться вкрай шанобливо, вони розуміють позицію Росії, ставлять багато запитань, знаходять компроміси. Це той дух, творчий, який задано".

Також Дмитрієв заявив, що Москва і Вашингтон обговорюють відновлення прямого авіасполучення.

"Наше посольство, МЗС працюють над дуже великою кількістю найважливіших питань, зокрема практичних питань для росіян. І фактично йде активна робота над відновленням прямого авіасполучення", - цитує його агентство.

За його словами, терміни нових переговорів між Росією і США буде визначено "найближчим часом".

Також Дмитрієв сказав, що обговорювали співпрацю в Арктиці та у видобутку рідкоземельних металів, про що раніше згадували після попередніх контактів Кремля з адміністрацією Трампа.

Візит Дмитрієва до США

Уряд США тимчасово зняв санкції зі спецпосланця Путіна з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирила Дмитрієва для того, щоб Держдеп міг видати йому американську візу. І все для того, щоб дозволити йому зустрітися у Вашингтоні зі Стівом Віткоффом.

Дмитрієв відвідав американську столицю цього тижня, і це був перший візит російського чиновника до США з початку повномасштабного вторгнення.

У ніч на 3 квітня Віткофф зустрівся з головним переговірником Путіна. Поки невідомо, про що говорили політики.

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