Дмитрієв перебуває під санкціями США, але для цього візиту йому спеціально видали короткостроковий дозвіл.

Ключовий парламентер російського лідера Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся з офіційними особами США у Вашингтоні, зокрема, зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це пише Reuters із посиланням на американських чиновників.

Як зазначає видання, Дмитрієв, колишній інвестиційний банкір Goldman Sachs, є одним із найдосвідченіших членів російської еліти у відносинах зі США, і має тісні зв'язки з деякими ключовими членами команди Трампа. Водночас він є найбільш високопоставленим російським чиновником, який відвідав США у державних справах після вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Як заявили американські чиновники, спецпредставник Трампа Стів Віткофф запросив Дмитрієва до Сполучених Штатів минулого тижня. Дмитрієв перебуває під санкціями США, але Білий дім доручив Державному департаменту видати Дмитрієву короткостроковий дозвіл на поїздку в країну.

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Як зазначає Reuters, Дмитрієв може зіграти ключову роль у відновленні відносин між Москвою і Вашингтоном з часів найнебезпечніших моментів холодної війни. Він зіграв важливу роль у ранніх контактах зі США, коли Трамп був уперше обраний президентом у 2016 році, а також у побудові відносин із Саудівською Аравією, що призвело до угоди щодо цін на нафту в рамках розширеного форуму виробників ОПЕК+.

За останні тижні Дмитрієв висловився про безліч ініціатив, у яких Росія і США могли б працювати разом, від інвестицій, рідкісноземельних металів і енергетики до Арктики, космосу і співпраці з Ілоном Маском.

США і Росія - новини

Раніше Трамп не включив Росію до списку мит. Водночас, згідно з інформаційним бюлетенем, випущеним Білим домом, Україну було обкладено 10-відсотковим збором.

Водночас президент США висловив своє розчарування темпами переговорів про припинення вогню, заявивши, що він "розлютився" на Путіна, і порушив питання про можливість введення санкцій проти тих, хто купує російську нафту.

Також спецпосланець президента США з питань України і РФ Кіт Келлог заявив, що Україна і Росія зараз близькі до того, щоб домогтися повного припинення вогню.

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