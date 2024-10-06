Зоозахисники вважали, що кита-втікача хтось застрелив. Однак ця версія не знайшла підтвердження.

Наприкінці серпня в Норвегії знайшли мертвим кита-білуху на ім’я Хвалдимир, який, як вважається, втік з російського центру підготовки китів-шпигунів у Санкт-Петербурзі. Попередня версія про те, що тварину застрелили, не підтвердилася, повідомляє поліція Норвегії.

Білого кита Хвалдимира знайшли мертвим у суботу, 31 серпня. Зоозахисні організації NOAH і OneWhale тоді стверджували, що кита хтось застрелив. Ця новина спричинила гучний скандал в Норвегії, адже тварина була доволі відомою в країні.

Однак розтин, проведений Ветеринарним інститутом на запит поліції, цю версію спростував. У звіті зазначається, що труп тварини потрапив до рук ветеринарів у дуже поганому стані – внутрішні органи вже почали розкладатися. Однак, за словами представника поліції Амунда Пріде Ревгейма, розтин не знайшов доказів, які б вказували на те, що кит був застрелений.

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"Ймовірною причиною смерті є бактеріальна інфекція – можливо, в результаті рани в роті від застряглої палиці. Палиця також могла призвести до того, що у Хвалдимира виникли проблеми із засвоєнням поживних речовин, що збільшило ризик зараження", – повідомили в поліції.

Зовнішні ушкодження на тілі кита, які зоозахисники помилково ідентифікували як вогнепальні поранення, виявилися поверхневими і рваними. На думку ветеринарів, ці пошкодження вже мертвій тварині завдали птахи-падальщики.

Проведена рентгенографія також не виявила в тілі куль або інших сторонніх предметів.

"У розслідуванні немає нічого, що б вказувало на те, що Хвалдимира вбили незаконно. Тому поліція не бачить причин розпочинати розслідування смерті кита", – заявив Пріде Ревгейм.

Чим знаменитий кит Хвалдимир

Як писав УНІАН, кит-білуха на ім’я Хвалдимир був свого роду знаменитістю у північній Європі. Вважається, що він втік з російського військового центру підготовки китів-шпигунів у 2019 році. Саме через це йому дали ім'я Хвалдимир, яке поєднує норвезьке слово hval (кит) та ім'я російського диктатора – Володимир.

Відтоді Хвалдимир вільно плавав біля узбережжя Норвегії, де став місцевою знаменитістю. Оскільки кит охоче ішов на контакт з людьми, його часто можна було побачити в прибережних водах.

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