Вважається, що тварина втекла з російської військової бази в 2019 році, де готували китів-шпигунів.

Біля узбережжя Норвегії знайшли мертвим знаменитого білого кита Хвалдимира, якого обґрунтовано підозрювали у роботі на російську військову розвідку. За даними зоозахисників тварину застрелили, пише Sky News.

Тіло білухи Хвалдимира знайшли в затоці Рісавіка на півдні Норвегії. Дві природоохоронні групи, OneWhale і NOAH, вимагають кримінального розслідування, стверджуючи, що є "переконливі докази того, що кит загинув від вогнепальних поранень".

"Кілька ветеринарів, біологів і експертів з балістики переглянули докази травм Хвальдимира, визначивши, що смерть кита стала результатом злочинного діяння", – повідомляє OneWhale.

Відео дня

Директор NOAH Сірі Мартінсен сказала, що вбивство кита стало "шоком", і закликала поліцію негайно розслідувати справу.

"Я була з Хвалдимиром протягом останніх п’яти років і дуже добре його знаю. Коли я побачила його тіло, я відразу зрозуміла, що він убитий пострілами. Я навіть бачила кулю, що потрапила в його тіло", — сказала засновниця організації OneWhale Регіна Хауг.

Офіційні особи Норвегії повідомили журналістам, що остаточна оцінка причин смерті тварини може зайняти до трьох тижнів, зараз білуха проходить патологоанатомічний аналіз.

Що відомо про Хвалдимира і його зв’язки з розвідкою РФ

На момент загибелі Хвалдимиру було 15 років. Тобто кит був відносно молодий, враховуючи, що білухи можуть жити в дикій природі по 60-70 років.

Хвалдимира вперше помітили біля норвезького острова Інгоя у квітні 2019 року. На ньому була упряж і щось, схоже на кріплення для невеликої камери. На одній із пряжок було написано "обладнання Санкт-Петербург".

Йому дали ім'я Хвалдимир, яке поєднує норвезьке слово, що означає кит - hval, і ім'я російського президента Путіна - Володимир.

Експерти вважають, що він потрапив у Норвегію, перепливши з російських вод, де, як припускають, його тримали в неволі та тренували для виконання військових цілей. Зокрема він міг бути частиною російської військової програми з використання китів-білух в якості шпигунів.

Відтоді Хвалдимир вільно плавав біля узбережжя Норвегії, де став місцевою знаменитістю. Оскільки кит охоче ішов на контакт з людьми, його часто можна було побачити в прибережних водах.

Вас також можуть зацікавити новини: