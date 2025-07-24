Йдеться про вплив Китаю на Росію.

Лідери ЄС закликали президента Китаю Сі Цзіньпіна тиснути на Росію, аби вона припинила війну проти України. Також політики визнали, що відносини між Пекіном та Брюсселем досягли "точки перелому". Про це пише Politico, посилаючись на заяви лідерів на початку саміту, який присвячений 50-річчю дипломатичних відносин між ЄС та Китаєм.

Відомо, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Пекіна, аби зустрітися з Сі Цзіньпіном, адже він відмовився приїхати до Брюсселя на цю подію.

За словами фон дер Ляєн, Європейський Союз та Китай "досягли переломного моменту" у своїх відносинах.

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"З поглибленням нашої співпраці поглибилися і дисбаланси. Для Китаю і Європи життєво важливо визнати наші відповідні занепокоєння і запропонувати реальні рішення", - додала вона.

Водночас Кошта також вказав на дисбаланс в економічних відносинах.

"Нам потрібен конкретний прогрес у питаннях, пов'язаних з торгівлею та економікою. І ми обидва хочемо, щоб наші відносини були збалансованими, взаємними та взаємовигідними", - підкреслив він.

Також політик критично висловився щодо ролі Пекіна у повномасштабній війні РФ проти України.

"Як постійний член Ради Безпеки ООН, ми закликаємо Китай використати свій вплив на Росію, щоб вона дотримувалася Статуту ООН і припинила агресивну війну проти України", - заявив Кошта.

Під час своєї промови Сі погодився, що відносини між ЄС та Китаєм перебувають на "критичному етапі". За його словами, КНР та ЄС є "два великими гравцями" на світовій арені, які повинні "зробити правильний стратегічний вибір, що відповідатиме очікуванням людей і витримає випробування історією".

"Китай і Європа повинні покращити комунікацію, зміцнити взаємну довіру та поглибити співпрацю, забезпечуючи світові більшу стабільність і впевненість", - наголосив Сі.

Співпраця між Китаєм і Росією - останні новини

Раніше Reuters повідомляв, що Китай таємно постачає Росії двигуни для БпЛА під маркуванням холодильного обладнання. Ці постачання дозволили російському виробнику зброї IEMZ Kupol збільшити виробництва ударних дронів Garpiya-A1.

За інформацією джерел видання, компанія підписала контракт з Міністерством оборони Росії на виробництво понад 6 тисяч Garpiya цього року, порівняно з 2000 одиниць у 2024 році. Крім того, відомо, що до квітня було поставлено понад 1500 безпілотників.

Водночас The Telegraph написав, що в Україні вперше виявили повністю китайський безпілотник, який використовується для обману української протиповітряної оборони. Це свідчить про співпрацю між Пекіном та Москвою, попри те, що лідер КНР Сі Цзіньпін запевняє, що його країна не постачає летальну зброю жодній зі сторін війни в Україні.

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