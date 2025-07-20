Вочевидь, вони зосередяться на проблемах у двосторонніх відносинах, і тема України буде на десятому плані.

Президент США Дональд Трамп і китайський правитель Сі Цзіньпін, найімовірніше, зустрінуться на саміті організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, що пройде 30 жовтня – 1 листопада у Південній Кореї. Про це пише гонконгське видання South China Morning Post (SCMP) із посиланням на кілька поінформованих джерел.

Вони заявили, що зустріч може відбутися в кулуарах саміту, або, як варіант, Трамп може відвідати Китай безпосередньо перед самітом.

За інформацією південнокорейських ЗМІ, вже відомо про намір Сі відвідати цей захід, але участь Трампа ще не підтверджена. Однак нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван І та державний секретар США Марко Рубіо провели свою першу особисту зустріч, а це, як зазначає SCMP, є потенційно важливим кроком перед зустріччю на рівні лідерів держав. Крім того у червні під час телефонної розмови Сі запросив Трампа відвідати Китай, на що отримав загальну згоду.

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Опитані журналістами експерти кажуть, що Китай дуже зацікавлений у зустрічі на рівні лідерів, оскільки сподівається нормалізувати двосторонні відносини та по можливості згладити найбільш гострі кути – питання торговельних мит, статус Тайваню, ембарго на експорт чутливих технологій тощо.

Разом з тим жоден із опитаних експертів не загадав війну в Україні в контексті можливої зустрічі Трампа і Сі.

Зустріч Трампа, Сі і Путіна

Як писав УНІАН, раніше цього тижня британська The Times повідомила, що лідер Китаю Сі Цзіньпін начебто хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Буцімто така зустріч може відбутися під час святкування закінчення Другої світової війни, що пройдуть у вересні.

Однак офіційний спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що йому нічого не відомо про таку зустріч. Щоправда, таку саму відповідь він дає на більшість питань, які йому ставлять журналісти.

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