Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий бути 'партнером і другом' США

На його переконання, це партнерство принесе користь не тільки обидвом країнам, але й цілому світу.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна готова бути партнером і другом США. Як повідомляє Reuters з посиланням на державні ЗМІ КНР, він висловив впевненість, що це партнерство принесе користь усьому світу.

Сі назвав партнерство між Китаєм і США можливістю для двох країн стати рушійною силою розвитку одна одної, а не перешкодою.

"Китай готовий бути партнером і другом Сполучених Штатів. Це принесе користь не тільки двом країнам, а й усьому світу", - сказав лідер КНР, додавши, що ці відносини впливають на майбутнє і долю людства.

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Протистояння США і Китаю

Як писав УНІАН, на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну китайські експерти боялися, що ця війна нашкодить Китаю і самій РФ. Зрештою, їхні прогнози справдилися, але зараз в Китаї усі роблять вигляд, буцімто Росія та Китай лише виграли від війни в Україні.

Оглядачі побоюються, що в Китаї сприйняли нерішучість Заходу щодо підтримки України як готовність поступитися перед обличчям значних втрат. Ймовірно, цей висновок є перебільшеним і недооцінює рішучість, зокрема, американців. Але сам факт уявлень про слабкість Заходу ставить світ перед загрозою.

Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що США і Китай могли б покласти край війні в Україні, якби відкинули вбік розбіжності та діяли спільно.

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