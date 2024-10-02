Він заявив, що політична довіра між Китаєм і Росією зміцнюється, а їх практична співпраця приносить гарні результати.

Голова КНР Сі Цзіньпін привітав російського лідера Володимира Путіна з нагоди 75-річчя встановлення дипвідносин між двома країнами і запевнив у готовності Китаю розширювати всебічне співробітництво з РФ.

Як йдеться на сайті Міністерства закордонних справ КНР, Сі також спільно з Росією пообіцяв підтримувати стабільність у світі:

"Я готовий працювати з президентом Путіним, щоб… постійно розширювати всебічне співробітництво між Китаєм і Росією… та продовжувати робити внесок у підтримання миру і стабільності на планеті".

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Сі також зазначив, що політична довіра між Китаєм і Росією зміцнюється, а їх практична співпраця має гарні результати.

Водночас Путін заявив, що російсько-китайські відносини знаходяться на рекордно високому рівні за всю історію, зазначили у зовнішньополітичному відомстві КНР. Російський лідер також заявив, що "російсько-китайське всеосяжне стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватись та сприяти безпеці і стабільності в Євразії та світі".

Як Росія "турбується" про стабільність у світі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку прямо пригрозив світу ядерною зброєю.

Гельсінкська комісія США наполягає на тому, щоб Штати відмовилися від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах із Росією і назвали Москву "постійною" загрозою глобальній безпеці.

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