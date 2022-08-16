Очільник відомства наголосив, що країна нейтральна, хоч і її інтерпритація причин війни збігаються з російською.

Китай не допомагає Росії у війні проти України та досі зберігає нейтралітет. Однак на рівні наративів китайська інтерпритація причин війни збігається з російською.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас міністр визнав, що й Україна не отримує жодної допомоги від Китаю.

"Китай поки що зберігає нейтралітет. Політично на рівні наративів їх інтерпретація причин війни збігається. Але на рівні практичної підтримки, якої так прагне Росія, Китай дотримується нейтралітету", – сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що Китай домовився зі Сполученими Штатами Америки про долю Російської Федерації. На полях саміту G20 повинні відбутися переговори між Джо Байденом і Сі Цзіньпіном.

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