Втім, ЦВК ще не опрацювала всіх протоколів.

Іран, Китай, КНДР, Узбекистан та Венесуела вже привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на так званих виборах президента. Втім, офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.

"МЗС Китаю привітало Путіна з перемогою на виборах", - пише прокремлівське агентство "РИА-Новости".

Як зазначають пропагандисти, Китай висловлює впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися". Ба більше, лідер КНР Сі Цзіньпін також направив привітання Путіну.

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Також Путіна вже привітали президент Ірану Ібрагім Райсі, лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв і президент Венесуели Ніколас Мадуро.

Мадуро назвав "вибори" в РФ "бездоганним виборчим процесом ", що "продемонстрував демократичність у взірцевий спосіб".

"Наші обійми всьому російському народу і партії "Єдина Росія"", − написав президент Мадуро.

Зазначимо, що підраховано не всі голоси. За даними російського ЦВК, залишилося опрацювати 0,25% протоколів. Путіну вже фактично оголосили про перемогу з результатом 87,29% голосів. Його опоненти набрали не більше 3-4% голосів.

"Перемога" Путіна - як реагує світ

Як повідмляв УНІАН, у Німеччині заявили, що псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні справедливими, а їхні результати нікого не дивують.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що те, що відбувається, не схоже на вільні та чесні вибори.

У Міністерстві закордонних справ Польщі сказали, що голосування відбувалося на тлі жорстких репресій проти суспільства, що не дають йому змоги зробити вільний і демократичний вибір. Детальніше про реакцію світу - у матеріалі УНІАН.

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