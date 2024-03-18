Іран, Китай, КНДР, Узбекистан та Венесуела вже привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на так званих виборах президента. Втім, офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.
"МЗС Китаю привітало Путіна з перемогою на виборах", - пише прокремлівське агентство "РИА-Новости".
Як зазначають пропагандисти, Китай висловлює впевненість, що "відносини Росії і КНР продовжать розвиватися". Ба більше, лідер КНР Сі Цзіньпін також направив привітання Путіну.
Також Путіна вже привітали президент Ірану Ібрагім Райсі, лідер КНДР Кім Чен Ин, президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв і президент Венесуели Ніколас Мадуро.
Мадуро назвав "вибори" в РФ "бездоганним виборчим процесом ", що "продемонстрував демократичність у взірцевий спосіб".
"Наші обійми всьому російському народу і партії "Єдина Росія"", − написав президент Мадуро.
Зазначимо, що підраховано не всі голоси. За даними російського ЦВК, залишилося опрацювати 0,25% протоколів. Путіну вже фактично оголосили про перемогу з результатом 87,29% голосів. Його опоненти набрали не більше 3-4% голосів.
"Перемога" Путіна - як реагує світ
Як повідмляв УНІАН, у Німеччині заявили, що псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні справедливими, а їхні результати нікого не дивують.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що те, що відбувається, не схоже на вільні та чесні вибори.
У Міністерстві закордонних справ Польщі сказали, що голосування відбувалося на тлі жорстких репресій проти суспільства, що не дають йому змоги зробити вільний і демократичний вибір. Детальніше про реакцію світу - у матеріалі УНІАН.