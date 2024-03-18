Після опрацювання 90% протоколів Путін нібито набрав 87,21%.

У Німеччині заявили, що псевдовибори в Росії не є ні вільними, ні справедливими, а їхні результати нікого не дивують.

"Правління Путіна авторитарне, він спирається на цензуру, репресії та насильство. "Вибори" на окупованих територіях України не мають юридичної сили і є черговим порушенням міжнародного права", - йдеться в заяві Федерального міністерства закордонних справ у мікроблозі X.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр не надішле диктатору Путіну листа з привітанням з приводу "перемоги" на виборах. "Листа Путіну не буде", - заявила Tagesspiegel його прес-секретар Серстін Гаммелін.

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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що те, що відбувається, не схоже на вільні та чесні вибори. "У Росії закрилися виборчі дільниці після незаконного проведення виборів на території України, відсутності вибору для виборців і відсутності незалежного спостереження ОБСЄ", - написав він у X.

У Міністерстві закордонних справ Польщі сказали, що голосування відбувалося на тлі жорстких репресій проти суспільства, що не дають йому змоги зробити вільний і демократичний вибір.

"На особливий осуд заслуговує незаконне рішення Кремля провести вибори на тимчасово окупованій території України. Це демонстративне порушення міжнародного права, зокрема Статуту ООН, і його можна розглядати лише як чергову спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Польща не визнає і ніколи не прийме проведення і результати "виборів", проведених на цих територіях", - ідеться в заяві.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс коротко написав у X: "Вибори. Які вибори?".

Вибори в Росії: останні новини

Президентські вибори проходили з 15 по 17 березня. На окупованих територіях України псевдовибори відбулися "під дулом автомата".

Його "опонентами" виступили Микола Харитонов (КПРФ), кандидат "Нових людей" В'ячеслав Даванков і глава ЛДПР Леонід Слуцький.

За останніми даними Центральної виборчої комісії Російської Федерації, після опрацювання 90% протоколів Путін набирає 87,21%.

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