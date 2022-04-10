Китай таємно відправив Сербії сучасні засоби протиповітряної оборони HQ-22 на шести літаках.
Інформацією про це поділилося видання Associated Press з посиланням на власні джерела.
Суботнього ранку в цивільному аеропорту Белграда приземлилися шість літаків Y-20 китайських військово-повітряних сил. Повідомляється, що вони доставили cучасні зенітно-ракетні комплекси середньої/великої дальності HQ-22.
Президент Сербії Олександр Вучич натякнув на поставку засобів ППО з Китаю в своїй заяві. Він сказав, що у вівторок або середу представить "новітню гордість" cербських збройних сил.
Китайську ракетну систему часто порівнюють з американськими зенітно-ракетними комплексами Patriot і російськими С-300, один з яких нещодавно отримала Україна від Словаччини. Правда, у HQ-22 менша дальність дії, ніж у більш досконалих С-300. Сербія стане першим оператором китайських ракет в Європі.
Нагадаємо, Сербія — це ідеологічний партнер Російської Федерації. Хоч вона і проголосувала за резолюцію ООН, яка засуджує криваві атаки РФ в Україні, але не приєдналася до санкцій проти агресора.
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