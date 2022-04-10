Озброєння доставили шістьма літаками Y-20 китайських військово-повітряних сил.

Китай таємно відправив Сербії сучасні засоби протиповітряної оборони HQ-22 на шести літаках.

Інформацією про це поділилося видання Associated Press з посиланням на власні джерела.

Суботнього ранку в цивільному аеропорту Белграда приземлилися шість літаків Y-20 китайських військово-повітряних сил. Повідомляється, що вони доставили cучасні зенітно-ракетні комплекси середньої/великої дальності HQ-22.

Президент Сербії Олександр Вучич натякнув на поставку засобів ППО з Китаю в своїй заяві. Він сказав, що у вівторок або середу представить "новітню гордість" cербських збройних сил.

Китайську ракетну систему часто порівнюють з американськими зенітно-ракетними комплексами Patriot і російськими С-300, один з яких нещодавно отримала Україна від Словаччини. Правда, у HQ-22 менша дальність дії, ніж у більш досконалих С-300. Сербія стане першим оператором китайських ракет в Європі.

Нагадаємо, Сербія — це ідеологічний партнер Російської Федерації. Хоч вона і проголосувала за резолюцію ООН, яка засуджує криваві атаки РФ в Україні, але не приєдналася до санкцій проти агресора.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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