Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер наголосив, що Україна захищає не лише себе.

Словаччина передала Україні систему протиповітряної оборони С-300.

Про це прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер повідомив у Twitter.

"Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну країну і нас також. Це наш обов'язок допомагати, не стояти осторонь і не нехтувати втратою людських життів під час російської агресії", - наголосив Хегер.

Зазначимо, що Словаччина передала систему С-300 на запит України згідно зі статтею 51 Статуту ООН про право на самооборону.

Хегер також розмітив у себе у Facebook відеозвернення про передачу Україні С-300. Запис був зроблений у поїзді під час прямування до Києва. Кілька годин тому словацький прем'єр прибув до столиці України.

Він наголосив, що рішення про передачу Україні комплексу С-300 не означає, що Словаччина стала частиною збройного конфлікту.

"Я також запевняю, що оборона Словацької Республіки, як і раніше, забезпечена і найближчими днями буде посилена додатковою системою протиракетної оборони наших союзників", — наголосив він.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь раніше заявляв, що Братислава готова поставити Україні зенітно-ракетні комплекси С-300, якщо отримає гідну альтернативу.

Наприкінці березня у Словаччині розгорнули ЗРК Patriot.

Надь зазначив, що Словаччина також може направити Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, якщо замість них НАТО забезпечить Словаччину американськими F-16.

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