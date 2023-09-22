Це перший візит президент Сирії Башар Асада до Китаю майже за 20 років.

Президент Сирії Башар Асад прибув до Китаю, де зустрівся з президентом країни Сі Цзіньпіном для "поглиблених переговорів". Це перший візит Асада до Китаю майже за 20 років з початку 12-річного громадянського конфлікту в Сирії, де Пекін був одним із його головних спонсорів. Китай і Сирія встановлять стратегічне партнерство, президент Сі Цзіньпінь назвав цей крок важливою віхою в історії обох країн, передає Sky News.

"Перед обличчям нестабільної та невизначеної міжнародної обстановки Китай готовий продовжувати співпрацю з Сирією в інтересах дружнього співробітництва та захисту міжнародної чесності та справедливості", - сказав пан Сі Цзіньпін.

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Президент Сирії Асад прибув до Китаю в четвер перед церемонією відкриття Азійських ігор, які розпочнуться в суботу в східному місті Ханчжоу, де до нього приєднаються інші іноземні лідери.

Виступаючи напередодні особистих переговорів, речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін сказав, що візит Асада "ще більше поглибить політичну взаємну довіру та співпрацю в різних сферах між двома країнами та виведе двосторонні відносини на новий рівень".

Слід зазначити, лідер Сирії перебуває в Китаї, щоб активізувати зусилля щодо припинення понад 10 років дипломатичної ізоляції під західними санкціями та зміцнення комерційних зв'язків з Пекіном, оскільки Дамаск відчайдушно потребує іноземних інвестицій.

Що відбувається в Сирії

Тиждень тому Ізраїль завдав удару по одній з головних авіабаз Росії в Сирії. Двоє сирійських солдатів загинули та шестеро отримали поранення внаслідок удару ізраїльської авіації по середземноморському портовому місту Тартус, де знаходиться російська військово-морська база.

Також у Сирії стався черговий інцидент у протистоянні російського Міністерства оборони із залишками "Групи Вагнера". Під час спроби провести ротацію своїх найманців у країнах Африки, "ПВК Вагнер" планувала здійснити проміжну посадку літака на російському військовому аеродромі в Сирії. Однак російські військові не давали згоди та навіть погрожували збити літак.

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