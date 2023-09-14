Аналітики припускають, що сирійський контингент "Вагнера" досі може бути значною автономною силою.

Міністерство оборони Росії тимчасово зірвало ротацію сил "Групи Вагнера" з Африки на тлі повідомлень про триваючі зусилля заблокувати операції найманців у Сирії. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на повідомлення пов’язаного з Кремлем військового блогера, який повідомив про блокування з боку Міноборони Росії ротації сил "Вагнера" з Африки через авіабазу Хмеймім у сирійській Латакії. Через протидію російських військових найманці були змушені піти на переговори із Міноборони Сирії, щоб ті дозволили скористатися авіабазою Тіяс у провінції Хомс.

Блогер стверджував, що Міноборони Росії використовувало транспортні засоби на злітно-посадковій смузі, щоб не дати літаку "Вагнера" приземлитися на авіабазі Тіяс 12 вересня, а потім задіяло гелікоптери, погрожуючи збити літак "Вагнера".

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Для вирішення цієї ситуації сирійське керівництво "Вагнера" вийшло на прямий контакт із заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Юнус-Беком Євкуровим, який зрештою дозволив літаку приземлитися.

"Повідомлення про конфлікт російського МО та Вагнера в Сирії свідчить про те, що елементи Групи Вагнера все ще можуть мати згуртоване керівництво та що МО глибоко стурбоване напівнезалежністю сирійського контингенту Вагнера. Здатність "Вагнера" вести переговори з високопоставленими чиновниками російського та сирійського МО вказує на те, що "Вагнер", ймовірно, зберігає достатньо згуртоване керівництво, щоб діяти напівнезалежно від російського МО", – вважають аналітики ISW.

При цьому спостерігачі припускають, що контингент "Вагнера" в Сирії може мати кращі бойові можливості, ніж його контингенти в африканських державах. Міноборони РФ також може бути стурбоване тим, що сирійський контингент "Вагнера" більш лояльний до загиблого Пригожина, ніж інші підрозділи цього угруповання.

"Група Вагнера" – останні новини

Як писав УНІАН, Росія вербує колишніх ув'язнених з ПВК "Вагнер" на роботу у правоохоронні органи. Це робиться для більшого контролю над колишніми "вагнерівцями", а також для зміцнення апарату внутрішньої безпеки Росії, відзначають аналітики.

Також ми розповідали, що "вагнерівці", які відмовились від контракту з Міноборони РФ, ймовірно, підуть у білоруську ПВК. Йдеться про угруповання, основним завданням якого є протидія опозиції у випадку негативного сценарію для Лукашенка.

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