Раніше такі "поліцейські дільниці" викликали роздратування у влади європейських країн.

Китайські спецслужби створили в Нью-Йорку підпільний "поліцейський відділок", що діяв як база для для шпигунства і переслідування китайських дисидентів, які живуть в цій частині Америки. Про це пише ABC News.

За даними Міністерства юстиції США, Китай почав діяти більш "нахабно" після лютневого інциденту з повітряною кулею-шпигуном.

Так, в одному з епізодів, яким займаються правоохоронці США, китайські спецслужби використовували програму для відеодзвінків Zoom, щоб шпигувати за китайськими дисидентами в Америці і переслідувати їх.

Відео дня

У другому епізоді співробітники китайської Служби безпеки створили так званий "поліцейський відділок" в Нью-Йорку, який став оперативною базою для переслідування китайських дисидентів в місті і вербування агентів.

Зазначається, що це перший підпільний "поліцейський відділок" Китаю на території США. По суті він є філією Міністерства громадської безпеки Китайської Народної Республіки.

"Просто обурливо, що Міністерство громадської безпеки Китаю думає, що йому може зійти з рук створення секретного незаконного поліцейського відділку на території США, щоб допомогти його зусиллям з експорту репресій і підриву нашого верховенства закону", — заявив помічник директора відділу контррозвідки ФБР Курт Ронноу.

Зарубіжні "поліцейські дільниці" Китаю

Китай вже давно створює так звані "поліцейські дільниці" в інших країнах. Це підпільні бази спецслужб, які використовуються для переслідування дисидентів, що проживають в еміграції.

Відомо, що в Європі існує ціла мережа таких "поліцейських дільниць". У листопаді уряд Нідерландів назвав їх існування "неприйнятним" і офіційно зажадав від Пекіна закрити ці установи.

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