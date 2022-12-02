Ціни в 172 великих містах світу за останній рік злетіли на 8,1% - це рекорд останніх 20 років.

Рейтинг міст світу з найвищою вартістю життя за підсумками 2022 року очолили Нью-Йорк і Сінгапур.

Про це свідчить рейтинг, складений британським журналом Economist, передає Бі-бі-сі.

Склав рейтинг Economist Intelligence Unit зазначив, що ціни в 172 великих містах світу за останній рік злетіли на 8,1%. Це найбільша цифра за останні 20 років, протягом яких журнал збирає дані про вартість життя в світі.

Відео дня

Причиною такого стрибка експерти вважають російську війну проти України і Політику "нульового ковіду" в Китаї, в рамках якої Пекін постійно вводить локдауни. Ці фактори "викликали проблеми з ланцюжками поставок і укупі зі зростаючими курсами валют призвели до кризи вартості життя в усьому світі", заявила керівник дослідження Упасана Дутт.

Нью-Йорк очолив рейтинг найдорожчих міст світу вперше-це сталося через високу інфляцію в США і високий курс долара. У минулому році на першому місці був Тель-Авів, а зараз він зайняв третю позицію.

Найдорожчі міста світу у 2022 році:

1. Нью-Йорк

2. Сінгапур

3. Тель-Авів

4. Гонконг

5. Лос-Анджелес

6. Цюрих

7. Женева

8. Сан-Франциско

9. Париж

10. Сідней

10. Копенгаген

При цьому, найдешевшими містами світу залишаються Лівійський Тріполі і столиця Сирії Дамаск. У числі міст з найнижчою вартістю життя - також найбільше місто Казахстану Алмати і столиця Узбекистану Ташкент.

161. Коломбо

161. Бангалор

161. Алжир

164. Ченнаї

165. Ахмедабад

166. Алмати

167. Карачі

168. Ташкент

169. Туніс

170. Тегеран

171. Триполі

172. Дамаск

Інші рейтинги міст світу

Популярний міжнародний туристичний портал Lonely Planet опублікував рейтинг кращих міст світу, які варто відвідати у 2022 році. Очолив рейтинг Новозеландський Окленд.

Вас також можуть зацікавити новини: