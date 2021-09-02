Регулюючий орган наказав мовникам протистояти "ненормальній естетиці".

Влада Китаю заборонила до показу частину розважальних шоу, а також наказала телемовним компаніям не просувати "зніжених чоловіків".

"Мовні та телевізійні установи не повинні показувати айдол-шоу, розважальні шоу та реаліті-шоу, в яких беруть участь діти знаменитостей", - цитує китайського регулятора The Guardian.

Регулюючий орган також наказав мовним компаніям протистояти "ненормальній естетиці", такій як "зніжені, жінкоподібні чоловіки", "вульгарні впливові особи", завищена заробітна плата зірок і аморальні виконавці.

Влада стверджує, що нові правила покликані розв'язати проблему порушення артистами закону і моралі, допомогти в боротьбі з хаосом у "спільноті фанатів", а також створити атмосферу любові до партії та країні, поваги до моралі та мистецтва.

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Автор: Катерина Комолова