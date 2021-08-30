Тепер китайським неповнолітнім дозволено грати з п'ятниці по неділю, і лише з 20:00 до 21:00.

Влада Китаю ввела нові обмеження для неповнолітніх геймерів. Тепер особам, які не досягли 18 років, можна грати у відеоігри лише три дні на тиждень – у п'ятницю, суботу та неділю, і тільки з 20:00 до 21:00.

Тобто, відтепер китайські діти зможуть грати не більше трьох годин на тиждень, а також у святкові дні. Про це з посиланням на інформаційне агентство Xinhua повідомляє Reuters.

За даними агентства, китайська влада таким чином планує зупинити зростаючу залежність від ігор, які чиновники називають "духовним опіумом".

Заборона торкнеться і видавців онлайн-ігор. Їм потрібно додати в свої проекти системи перевірки автентичності імені та віку користувачів. Вони також повинні запитувати номери телефонів геймерів при реєстрації, і не надавати послуги неповнолітнім в неробочий час.

Нагадаємо, що у 2019 році в Китаї заборонили неповнолітнім грати понад 90 хвилин у будні дні, а також з 22:00 до 08:00 ранку. Однак у вихідні можна було грати по три години на день.

Автор: Сергій Коршунов