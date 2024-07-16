'Клон Трампа': Байден різко розкритикував кандидата у віцепрезиденти від республіканців

Він заявив, що Венс лицемірно говорить про бідних робітників, але хоче підвищити податки для них.

Президент США Джо Байден назвав кандидата у віцепрезиденти Джей Ді Венса "клоном" Дональда Трампа.

Як пише Bloomberg, відповідну заяву Байден зробив, піднімаючись на борт літака Air Force One перед вильотом до Лас-Вегаса.

"Він клон Трампа в питаннях. Я не бачу жодної різниці", – сказав Байден. Відео дня

Окремому у соціальних мережах Байден розкритикував політичну позицію Джей Ді Венса, який "говорить багато про трудящих". Втім, Байден стверджує, що Венс, Трамп хочуть підвищити податки для сімей середнього класу, одночасно просуваючи ще більше зниження податків для багатих.

Хто такий Джей Ді Венс

Як повідомляв УНІАН, у разі перемоги Дональда Трампа на виборах, віцепрезидентом може стати сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Невдовзі після того, як Дональд Трамп оголосив про свою кандидатуру в президенти в 2016 році, Венс заявив про свою зневагу до республіканця.

"Я ніколи не був прихильником Трампа", - гордо сказав тоді Джеймс Девід Венс, назвавши його "Гітлером Америки".

В інтерв’ю цього місяця Венс сказав, що як віце-президент він буде наполягати на створенні більшої кількості робочих місць у промисловості, більшому виборі шкіл та імміграційній політиці, яка зосереджена на депортаціях і будівництві стіни вздовж південного кордону. Він також наполягав на скороченні допомоги США Україні.

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