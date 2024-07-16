Джей Ді Венс просив пробачення у політика. Той його пробачив і навіть допоміг стати сенатором.

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах, віцепрезидентом може стати сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс.

Як пише The Times, невдовзі після того, як Дональд Трамп оголосив про свою кандидатуру в президенти в 2016 році, Венс заявив про свою зневагу до республіканця.

"Я ніколи не був прихильником Трампа", - гордо сказав тоді Джеймс Девід Венс, назвавши його "Гітлером Америки". Відео дня

Випросив вибачення

Втім, Венс зміг вдало політично маневрувати, адже через вісім років став офіційним напарником Трампа. Якщо він і Трамп переможуть на виборах у листопаді, Венс стане наймолодшим віцепрезидентом, який склав присягу після Річарда Ніксона в 1953 році.

Венс став відомим завдяки своєму бестселеру мемуарів Hillbilly Elegy, де він розповідав про те, як зростав у малозабезпеченій сім’ї, яка пронизана насильством і залежністю. Він назвав себе американською історією успіху, подолавши труднощі дитинства, щоб відвідати Єльську юридичну школу. Книга зміцнила його репутацію поміркованого консервативного коментатора, якого поважають як республіканці, так і демократи.

Кажуть, що він скористався спільним другом, венчурним капіталістом-мільярдером Пітером Тілем, щоб домовитися про зустріч із Трампом і його сином Дональдом Трампом-молодшим у Мар-а-Лаго в 2021 році. Політик сказав Венсу, що прочитав Hillbilly Elegy і йому "сподобалося".

Венс вибачився перед Трампом. Політик не тільки пробачив його, але й підтримав боротьбу Венса за місце в Сенаті штату Огайо.

"Як і багато людей, я критикував Трампа ще в 2016 році, і прошу людей не засуджувати мене. Я дуже відкрито говорив про те, що я сказав ці критичні речі, і я шкодую про це, і я шкодую, що помилився щодо цього хлопця", - сказав Венс у 2021 році.

Звернення до Трампа окупилися. Венс займав четверте місце в республіканській праймеріз гонці за місце в Сенаті штату Огайо. Підтримка Трампа привела його до перемоги на проміжних виборах 2022 року.

Навіть підтримавши Венса, Трамп продовжував знущатися над своїм молодим протеже. На мітингу 2022 року колишній президент заявив, що Венс "закоханий" у нього і "цілує мене в дупу".

Тріумф Венса

Проте рейтинги Венса швидко зросли. За майже два роки перебування на посаді телегенічний бородатий сенатор перетворився на популіста. Він прийшов, щоб притупити жорстку позицію колишнього президента щодо імміграції, економіки та участі США в іноземних війнах.

"Ми на 100 відсотків впевнені, що Джей Ді - це Америка на першому місці до глибини душі", - сказав цього тижня Дональд-молодший.

Венс писав про те, що походив із розбитого дому, відмовившись від прізвища свого батька. Сім'я виховала його як протестанта, але у свідомому віці чоловік навернувся до католицизму. Ця релігія вплинула на його політичні погляди.

Після закінчення середньої школи він вступив на службу в Корпус морської піхоти США і служив бойовим кореспондентом у війні в Іраку. У 2014 році Венс познайомився зі своєю майбутньою дружиною Ушею Чілукурі на уроках права. Пізніше Чілукурі стала секретарем консервативного судді Бретта Кавано, який зараз є суддею Верховного суду. У пари народилося троє дітей.

Після короткої роботи в корпоративній юридичній фірмі Венс перевіз свою молоду родину до Сан-Франциско, щоб працювати венчурним капіталістом у технологічній індустрії, а потім повернувся до Огайо.

Hillbilly Elegy, яка очолила список бестселерів The New York Times протягом 48 тижнів після виходу в 2016 році, вийшла в особливий політичний момент. Ображений білий робітничий клас збирався скинути політичний істеблішмент - а саме Гілларі Клінтон - і проголосувати за Трампа в Білому домі.

Венс писав у своїх мемуарах про занепад американської промисловості та епідемію наркоманії, що вразила її колись великі міста. Він згадав, як у дитинстві його мати просила його помочитися в чашку для неї, щоб вона могла пройти тест на наркотики. Венс написав, що його мати одного разу погрожувала розбити їхню машину і вбити їх обох. Він спостерігав, як її відвезли в наручниках на задньому сидінні поліцейської машини.

Пізніше Рон Говард екранізував цю книгу у фільмі з Емі Адамс у ролі матері Венса та Гленн Клоуз у ролі його бабусі.

Загроза для Байдена

Після перемоги Трампа Венс став постійною особою на дивані експертів CNN, розшифровуючи для "елітних" лібералів "те, що думають ці люди".

"Він один із небагатьох людей, яких я бачив у політиці, хто справді має здатність привернути увагу як до виборців із робітничого класу через його походження, так і до високоосвічених виборців із передмістя завдяки своєму інтелекту", - сказав давній друг Венса, імені якого не вказують.

Венс також довів свою можливість для збору коштів. Він допоміг організувати червневий збір коштів передвиборчої кампанії Трампа в Кремнієвій долині, виступаючи в якості контактера між технічним підприємцем Девідом Саксом і кампанією Трампа. Це принесло 12 мільйонів доларів.

Кажуть, що команда президента Байдена боїться загрози, яку Венс може становити для кампанії з переобрання чинного президента. Колишній директор із комунікацій Камали Харріс Ешлі Етьєн минулого місяця сказала CNN, що, на її думку, Венс "становитиме найбільшу загрозу" для неї під час дебатів на пост віцепрезидента.

"Він неймовірний дискутант. Я думаю, що він має таку якість, яка робить його помітним для 1-2 відсотків тих, хто не визначився. Мені здається, що він надзвичайно розумний і кмітливий. Я думаю, що побачити їх віч-на-віч буде нелегко", - сказала Етьєн.

Венс сказав, що демократи часто критикують республіканців як байдужих до виборців із робітничого класу, але "вони справді не можуть цього зробити зі мною, тому що я виріс у бідній родині. Я справді думаю, що в моїй біографії є ​​щось, через що цим хлопцям трохи важче напасти на мене".

Трамп пообіцяв у своєму напарнику, що Венс "буде сильно зосереджений на людях, за яких він так блискуче боровся, американських робітниках і фермерах у Пенсільванії, Мічигані, Вісконсині, Огайо, Міннесоті та далеко за їх межами".

В інтерв’ю цього місяця Венс сказав, що як віце-президент він буде наполягати на створенні більшої кількості робочих місць у промисловості, більшому виборі шкіл та імміграційній політиці, яка зосереджена на депортаціях і будівництві стіни вздовж південного кордону. Він також наполягав на скороченні допомоги США Україні.

"Він продажний"

Експерти припускають, що Венс є частиною нової когорти поколінь, яка вважає Трампа лише першим кроком у ширшій популістсько-націоналістичній революції, яка вже змінює форму американських правих.

Джош Маклорін, сусід Венса по кімнаті в Єльському університеті, який оприлюднив текстове повідомлення "американського Гітлера" від 2016 року, засудив призначення свого колишнього друга кандидатом на посаду віцепрезидента.

"Очевидно, що він продажний, але важливіше те, що він злий і мстивий. Ідеально підходить для помсти Трампа. Успіх Джей Ді є тріумфом для розлючених придурків у всьому світі", – сказав Маклорін, нині сенатор від штату Джорджія.

Вибори в США: це варто знати

Президентські вибори у США мають відбутися в листопаді 2024 року. Основними кандидатами на посаду є демократ Джо Байден, який нині очолює Білий дім, та його попередник – республіканець Дональд Трамп. Проте шанси на перемогу Байдена – не надто великі. Причиною цього є його вік, а також провальні перші дебати, після яких його закликали знятися з виборів.

Дональд Трамп значно випереджає Джо Байдена у рейтингах серед виборців у "хитких штатах". Цей відрив було зафіксовано ще до невдалого замаху на життя кандидата від республіканців, який відбувся днями у Пенсильванії. Опитування свідчать, що, швидше за все, саме Трамп здобуде президентське крісло за підсумками виборів.

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