Деякі з них були здивовані зміною позиції політика, простежують також те, що Десантіс копіює Трампа.

Кілька ключових сенаторів-республіканців критично відреагували на коментарі губернатора Флориди Рона Десантіса про те, що підтримка України не є "життєво важливим" національним інтересом для США.

Як пише CNN, колеги Десантіса за партією висловлюють незгоду як з ідеєю про те, що допомога Україні не є надважливою для США, так і формулювання, які він використовує для опису загарбницької війни, яку веде Росія.

Зокрема, сенатор від Південної Кароліни Ліндсі Грем, коментуючи слова губернатора, зазначив: "Сказати, що це не має значення, означає сказати, що воєнні злочини не мають значення". Він наголосив, що агресія Росії "виходить за межі України".

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Сенатор Джон Корнин сказав, що був "дещо здивований", дізнавшись про позицію Десантіса. Він зазначив, що позиція "викликає запитання".

"Губернатор Десантіс – ветеран. Він розумний хлопець. Я вважаю, що він був дуже хорошим губернатором, і я не розумію його слова, що Україна не важлива для Сполучених Штатів", – сказав республіканець з Техасу.

Представник республіканців у Сенаті Джон Тьюн сказав, що він не згоден з Десантісом, "але серед членів партії існує різноманіття думок".

"Він не один у цьому. Імовірно, у 24 році на нашому боці будуть інші кандидати, які, можливо, поділять таку точку зору, і, звичайно, її дотримуються республіканці по всій країні. Я б стверджував, і я думаю, що більшість людей у ​​цій країні усвідомлюють, наскільки важливо, щоб Україна дала відсіч Росії та припинила цю агресію, і вони були суверенною країною", – каже Тьюн.

Сенатор Марко Рубіо звернув увагу на те, що Десантіс охарактеризував війну як "територіальну суперечку".

"Це не територіальна суперечка. ... Не було б територіальною суперечкою, якби Сполучені Штати вирішили, що вони хочуть вторгнутися в Канаду або захопити Багамські Острови. Тільки тому, що хтось заявляє права на щось, не означає, що це йому належить", – сказав Рубіо, який працює в Комітеті з міжнародних відносин і є віце-головою комітету Сенату з розвідки.

Хто такий Рон Десантіс і що він казав про Україну

Рон Десантіс - 46-й губернатор штату Флорида (з 2019 року). У 2013-2018 роках представляв 6-й округ штату Флорида в Палаті представників. ЗМІ зазначають, що у 2014-2015, 2017 роках він рішуче підтримував надання озброєння для України з метою стримування агресії Росії.

Тепер, коли, як очікується, Десантіс спробує поборотися за висунення кандидатом у президенти США від Республіканської партії, його риторика щодо України зазнала змін. Напередодні він заявив, що захист України від вторгнення РФ не є життєво важливим інтересом для США та розкритикував республіканців, які підтримують надання допомоги Києву. Також, на його переконання, президент Джо Байден робить для України занадто багато.

Ці коментарі поставили Десантіса ідеологічно ближче до колишнього президента Дональда Трампа. Сам Трамп заявляв журналістам, що Десантіс "наслідує те, що він каже" про Україну. Екс-президент США зазначав, що раніше Десантіс "був зовсім іншим". Інші республіканці також стверджують, що губернатор копіює Трампа – в його стилі, в політиці щодо реформи соціального забезпечення, і тепер у ставленні до України.

У відповідь на скандальні коментарі республіканця МЗС України запросило Десантіса відвідати Україну, "щоб він отримав глибше розуміння про повномасштабне вторгнення Росії".

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