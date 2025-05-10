За словами лідера Північної Кореї, участь його країни у конфлікті була справедливою.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що участь його країни у російсько-українській війні є виправданою, наголосивши, що вона є здійсненням суверенних прав на захист "братнього народу". Про це повідомило телеграфне агентство країни KCNA, передає Reuters.

"Наша участь у конфлікті була справедливою, і вона підпадає під суверенні права нашої республіки. Я вважаю всіх хоробрих солдатів, які брали участь у Курській операції, героями і найвищими представниками честі нації", - зауважив він.

За словами Кіма, КНДР без вагань санкціонує застосування військової сили, якщо США будуть продовжувати те, що він назвав військовими провокаціями проти РФ.

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Відомо, що раніше Північна Корея офіційно не підтверджувала, що відправила до Росії понад 10 тисяч військових та зброю, адже військові зв'язки між країнами різко зросли в межах договору про "всеосяжне стратегічне партнерство", яке підписали Кім та російський диктатор Володимир Путін минулого року.

КНДР і війна в Україні - останні новини

Раніше експерт Михайло Жирохов заявив, що у Бєлгородській області з’явились війська КНДР, тому наразі там дуже складна ситуація. За його словами, на цьому напрямку росіяни дуже тиснуть, тому поки невідомо, наскільки довго українські війська можуть втримати цей плацдарм.

Водночас нещодавно у Росії показали військових КНДР, що воюють проти України. На відео можна побачити фрагменти навчань військових КНДР. Вже ввечері після тренувань військові Пхеньяна йшли відпочивати, наспівуючи пісню корейською.

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