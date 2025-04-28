В РФ вперше показали військових КНДР, що воюють проти України (відео)

Ролик з фрагментами тренувань військ КНДР роспропаганда опублікувала на тлі офіційного підтвердження їхньої участі у бойових діях.

Росія вперше офіційно визнала участь військ Північної Кореї у війні проти України. На тлі цих заяв російські пропагандисти показали відео військовослужбовців КНДР, які воюють на їх боці.

Як зазначили у Міноборони РФ, на кадрах - північнокорейські військові, які брали участь у "звільненні" Курської області. Росіяни звітували про завершення операції на Курщині, натомість Генштаб ЗСУ спростував ці заяви.

На відео видно фрагменти навчань військових КНДР. Ввечері після тренувань військові Пхеньяна йшли відпочивати, наспівуючи пісню корейською.

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КНДР - роль у війні проти України

Як писав раніше УНІАН, у Північній Кореї вперше офіційно підтвердили участь своїх військ у війні Російської Федерації проти України. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що розгортання солдатів у Курській області відбулося згідно з договором про взаємну оборону між Пхеньяном і Москвою.

Також начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов визнав заслуги північнокорейських солдатів у нібито "звільненні" Курської області, а російський диктатор Путін подякував за допомогу північнокорейським військовим, які брали участь у бойових діях у Курській області.

Згодом речниця МЗС РФ Марія Захарова пояснила, що північнокорейські солдати брали участь у бойових діях у Курській області згідно з четвертою статтею договору "Про всеохоплююче стратегічне партнерство" між РФ і КНДР.

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