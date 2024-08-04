Своєю чергою північнокорейський лідер відповів на таку пропозицію Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін запропонував гуманітарну допомогу Північній Кореї, аби допомогти впоратися зі збитками від нещодавніх повеней. Про це повідомили обидві країни, пише Associated Press.

У виданні наголошують, що така допомога від РФ є ще однією ознакою розширення відносин між двома країнами. У своєму посланні до лідера КНДР Кім Чен Ина Путін "висловив глибоке співчуття та підтримку", а також заявив про готовність надати термінову допомогу у разі стихійного лиха, аби допомогти Північній Кореї відновитися після повені, йдеться у повідомленні Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA).

Своєю чергою російське пропагандистське агентство "ТАСС" опублікувало аналогічне повідомлення. Там заявили, що російський диктатор у посланні до Кіма написав: "Ви завжди можете розраховувати на нашу допомогу і підтримку".

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Водночас Кім подякував Путіну за таку пропозицію та зазначив, що він "глибоко відчуває особливі емоції до справжнього друга у найважчий період". Проте лідер КНДР додав, що його країна розробила власні плани реабілітації та звернеться за допомогою до Росії пізніше, якщо вона знадобиться, передає KCNA.

Що відомо про повінь у Північній Кореї

27 липня сильні дощі на північному заході країни затопили 4 100 будинків, 7 410 акрів сільськогосподарських полів та багато інших громадських будівель, доріг та залізниць, повідомило видання KCNA. Наразі про жертв інформації немає.

Крім того, за даними ЗМІ, Південна Корея також запропонувала гуманітарну допомогу Північній Кореї. Однак експерти вважають, що КНДР, ймовірно, проігнорує або відмовиться від підтримки, адже ворожнеча між двома країнами перебуває на одному з найвищих рівнів за останні роки.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше видання Forbes повідомило, що Північна Корея могла передати Росії протитанкові ракетні засоби. За словами журналістів, такі дії свідчать про серйозну ескалацію. Йдеться про такий комплекс, як Bulsae-4. Він запозичив шасі північнокорейської версії російського бронетранспортера БТР-80 і додав громіздку верхню вежу з вісьмома протитанковими керованими ракетами.

Водночас аналітики Defense Express вважають, що поява такої зброї у розпорядженні армії РФ є очікуваною та розповіли, звідки Північна Корея може мати такі технології. За словами експертів, Bulsae-4 має досить цікаві характеристики. У КНДР заявляють про дальність пуску понад 10 км та нібито, що навряд чи можливо, до 25 км. Комплекс працює у режимі NLOS, тобто поза межами прямої видимості.

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