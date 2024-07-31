КНДР могла передати Росії протитанкові установки, це серйозна ескалація, - Forbes

Невідомо, яку ще техніку Пхеньян міг передати росіянам.

Схоже, Росія отримує протитанкові ракетні засоби з Північної Кореї. Це була б серйозна ескалація.

Як пише Forbes, у середині червня Володимир Путін відвідав Пхеньян, щоб зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином і підписати оборонний пакт. Через шість тижнів на фронті в Україні "засвітилась" північнокорейська ракета.

Bulsae-4 на фронті

Тісніші військові зв’язки між Росією та Північною Кореєю нарешті справді вплинули на бойові дії. Якщо Північна Корея справді надає Росії броньовану техніку, це може допомогти вирішити одну з найбільших проблем Росії на полі бою - нестачі бойових машин.

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У вівторок український безпілотник помітив щось дивне поблизу Вовчанська Харківської області. При детальному огляді дивний об’єкт виявився Bulsae-4 - шестиколісною протитанковою ракетною установкою.

За словами оператора українського безпілотника Крігсфоршера, машина "встигла запустити шість ракет".

Bulsae-4 є унікальним північнокорейським ракетним комплексом. Він запозичив шасі північнокорейської версії російського бронетранспортера БТР-80 і додав громіздку верхню вежу з вісьмома протитанковими керованими ракетами.

Bulsae-4 виконує ту саму місію, яку виконують десантовані протитанкові ракетні групи України та Росії - ураження танків противника, - але робить це з більшою швидкістю, мобільністю та захистом.

Необхідність для РФ

Для росіян Bulsae-4 задовольняє зростаючі потреби. Російська армія вступила у війну в Україні в лютому 2022 року з, ймовірно, кількома сотнями протитанкових комплексів "Штурм" і "Корнет". Українці швидко знищили близько 50 з них. Останнім часом ракетна техніка на лінії фронту - рідкість, можливо тому, що її просто не так багато залишилося.

Подробиць червневого договору безпеки Росії з Північною Кореєю невідомі, але цілком можливо, що умови включають значні передачі автомобілів північнокорейського виробництва.

З російської точки зору це мало б сенс. Ні для кого не секрет, що росіяни намагаються побудувати - або відновити після тривалого зберігання - достатню кількість бойових машин, щоб компенсувати приблизно 600 машин, які вони втрачають в Україні щомісяця.

Якщо російські військові отримають північнокорейську техніку, то окрім Bulsae-4 вони можуть мати й інші типи.

"Росіяни особливо страждають від сучасних танків і бронетранспортерів, тож не дивуйтеся, коли зрештою побачите колишні корейські танки Pokpung-ho та БТРи M2010 на російському боці лінії фронту в Україні. Може допомогти те, що M2010 і Bulsae-4 мають однакове шасі", - пише видання.

"Південь відповість"

Велике питання в тому, що зробить Південна Корея. Раніше в ширшій війні Північна Корея та Південна Корея підтримували різні сторони, але тихо. Авторитарна КНДР продавала артилерійські снаряди та балістичні ракети авторитарній Росії; демократичний Південь продавав снаряди Сполученим Штатам для подальшої передачі демократичній Україні.

Тепер, коли Північна Корея відкрито підтримує військові зусилля Росії, Південна Корея може розглянути можливість зробити те саме для України. Невдовзі після того, як Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про безпеку, радник з питань національної безпеки Південної Кореї Чан Хо-Джін розкритикував угоду і заявив, що його уряд перегляне існуючу заборону на постачання зброї Україні.

Варто зазначити, що Південна Корея створює одну з найкращих видів зброї у світі - і в більшій кількості, ніж будь-яка інша країна, включно з Північною Кореєю.

"Я сподіваюся, що Південна Корея відповість", – написав Крігсфоршер.

Bulsae-4 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, видання "Мілітарний" повідомило, що російські окупанти почали використовувати на полі бою далекобійний самохідний протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, який надала КНДР.

Водночас речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев заявив, що наразі Росія не застосовує північнокорейські самохідні протитанкові ракетні комплекси Bulsae-4. За його словами, інформація перевіряється.

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