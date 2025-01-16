Участь військових цієї країни відбуватиметься вперше.

Цього року Північна Корея братиме участь у військовому параді до 9 травня у Москві, питання її присутності вже вирішене.

Про це з посиланням на російські джерела повідомляє японський громадський телеканал NHK World. Очікується, що у параді на Красній площі візьмуть участь десятки північнокорейських військовослужбовців. А наприкінці серпня військовий оркестр КНДР виступатиме на музичному заході в Москві:

"Джерела зазначають, що північнокорейські військові братимуть участь у цих заходах вперше".

Раніше російський міністр оборони Андрій Бєлоусов заявив, що для участі в параді 9 травня запросили військових з 19 дружніх держав, десятеро з них вже підтвердили свою участь.

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Співпраця Росії та КНДР

Як відомо, влітку країни підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Він передбачає військову допомогу, якщо на одну з них здійснили напад.

Вже невдовзі стало відомо, що Північна Корея перекидає війська в Росію. Зараз іноземні військовослужбовці беруть участь в боях проти України на території Курської області.

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