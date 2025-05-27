Таку заяву офіційний Пхеньян зробив на тлі заяв про наміри США реалізувати проєкт "Золотий купол".

Північна Корея виступила з різкою критикою нового оборонного плану Дональда Трампа під назвою "Золотий купол", який має стати щитом проти балістичних, гіперзвукових і крилатих ракет. У Пхеньяні вважають, що ця ініціатива є "сценарієм ядерної війни в космосі" і відображає прагнення Вашингтона до "однополярного панування".

Як пише Bloomberg, у заяві офіційного Центрального інформаційного агентства Кореї (ЦТАК) йдеться, що американський проєкт демонструє "вершину зарозумілості та свавілля" й підтверджує наміри США мілітаризувати космос. Там також застерігають, що реалізація цієї програми може спровокувати нову гонку озброєнь і привести до катастрофічних наслідків для глобальної безпеки.

Трамп, своєю чергою, заявив, що "Золотий купол" стане реальністю до кінця його президентського терміну. Проєкт передбачає розгортання космічних перехоплювачів, які зможуть знищувати ракети ще на підльоті. Водночас багато з заявлених технологій, включно з космічними перехоплювачами, залишаються на стадії проєктів і досі не проходили випробувань.

Відео дня

На тлі таких амбіцій Північна Корея продовжує розвивати власну програму міжконтинентальних ракет із роздільними боєголовками, що, на її думку, зможе прорвати навіть удосконалені американські щити. Утім, аналітики в Південній Кореї сумніваються в достовірності заяв Пхеньяна про успішні випробування — за деякими даними, недавній запуск ракети завершився вибухом на ранній фазі польоту.

Критика Трампа з боку КНДР перегукується з позицією Китаю. У Пекіні проєкт "Золотий купол" назвали порушенням принципу мирного освоєння космосу. Речниця МЗС Китаю Мао Нін попередила, що такі дії США можуть спровокувати глобальну гонку озброєнь у космосі.

Попри це, Трамп продовжує публічно говорити про "добрі стосунки" з Кім Чен Ином. Минулого місяця він заявив, що "в певний момент" звернеться до лідера КНДР, натякаючи на можливе поновлення переговорів у разі повернення до влади. Нагадаємо, під час свого першого терміну Трамп вже намагався налагодити діалог із Кімом, навіть скоротивши американсько-південнокорейські військові навчання, однак мирна ініціатива тоді провалилася.

Система "Золотий купол"

Кілька місяців тому CNN повідомив, що американський президент Дональд Трамп визначив одним пріоритетів для Пентагону створення системи "Золотий купол" для захисту США від далекобійних ракет.

Долучитися до розробки планував і мільярдер Ілон Маск, писали в ЗМІ. SpaceX запропонувала визначити свою роль у "Золотому куполі" як "послугу підписки", в якій уряд платив би за доступ до технології, а не володів би системою повністю. Багато хто був занепокоєний таким підходом.

20 травня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно анонсував створення системи протиповітряної оборони "Золотий купол". На розробку цієї системи планують виділити приблизно 175 мільярдів доларів. "Золотий купол" має запрацювати орієнтовно через три роки.

Вас також можуть зацікавити новини: