Система має запрацювати приблизно через три роки.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційно анонсував створення системи протиповітряної оборони "Золотий купол".

Про це він заявив під час брифінгу. На розробку цієї системи планують виділити приблизно 175 мільярдів доларів. "Золотий купол" має запрацювати приблизно чеерз три роки.

"Я радий повідомити, що в одному великому красивому законопроекті буде виділено 25 мільярдів доларів на "Золотий купол", щоб допомогти розпочати будівництво. Це початкова сума. Ми говоримо про 175 мільярдів доларів загальної вартості цього проекту, коли він буде завершений", – наводить його слова Clash Report.

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"Золотий купол" захистить Штати майже на 100% від усіх ракет, включно з гіперзвуковими, каже Трамп.

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