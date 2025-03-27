Вона сподівається на участь США.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликає запросити на наступну зустрічі "коаліції охочих" Сполучені Штати Америки.

Як передає ANSA, з такою пропозицією вона виступила після Паризького саміту з питань миру та безпеки в Україні. За її словами, продовження роботи із США важливе для припинення війни та досягнення миру, який забезпечить суверенітет і безпеку України:

"Зараз важливо мати можливість поширити часткове припинення вогню на цивільну інфраструктуру, таку як школи та лікарні, з метою досягнення повного припинення вогню".

Водночас Мелоні нагадала, що її країна не відправлятиме військовий контингент в Україну.

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Коаліція охочих

Нагадаємо, об'єднання країн, які добровільно надають підтримку Україні у протистоянні російській агресії та сприяють встановленню справедливого миру, очолюють Франція та Велика Британія.

До "коаліції охочих" входять близько 30 держав, зокрема європейські країни, а також Туреччина та Канада. Сполучені Штати Америки не беруть безпосередньої участі в цій ініціативі.

Крім того, ​10 березня у Парижі відбувся саміт військових представників, присвячений обговоренню створення міжнародних сил безпеки для України. Американських представників на цю зустріч не запросили.

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