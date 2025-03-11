Європа не запросила США на саміт військових щодо України, - АР

Європейські країни хочуть продемонструвати, що готові взяти відповідальність за безпеку України після укладення мирної угоди.

Делегацію США не запрошували на саміт військових представників у Парижі 11 березня, де обговорюватимуть створення міжнародних сил забезпечення безпеки України, повідомляє Associated Press із посиланням на французького військового чиновника.

Зазначається, що американців на саміт не запросили, оскільки європейці хочуть продемонструвати, що здатні взяти на себе відповідальність за підтримання миру в Україні після можливого припинення вогню.

У саміті візьмуть участь начальники штабів або їхні представники — з майже всіх 32 країн-членів НАТО, крім США. До зустрічі не доєднаються делегації Хорватії та Чорногорії.

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Україну на саміті представлятиме військовий чиновник, який також є членом Ради безпеки і оборони країни, повідомляє АР.

Головною темою саміту буде обговорення, як саме міжнародні сили безпеки, чиє створення запропонували Франція і Велика Британія, мають запобігти повторному великомасштабному наступу країни-агресора Росії після ймовірного припинення бойових дій.

Співрозмовник АР з французького уряду зазначив, що склад сил безпеки може включати важке озброєння і стратегічні запаси зброї, які можуть бути швидко перекинуті — протягом годин або днів — для підтримки оборони України у разі порушення перемир’я з боку Росії.

Також заплановано "точніші та конкретніші" обговорення, під час яких учасників запросять висловити готовність і можливості своїх військових структур щодо участі в ініціативі. Однак остаточне рішення про участь у місії ухвалюватимуть на політичному рівні керівники держав.

Саміт у Парижі

Як повідомляв УНІАН, військові з понад 30 країн світу візьмуть участь у перемовинах, які відбудуться у Парижі, щодо створення міжнародних сил безпеки для України.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер планує нову зустріч із питань миротворчої місії в Україні. За інформацією Bloomberg, віртуальна зустріч, яка очікується в суботу, збере лідерів країн НАТО і ЄС, які готові надати військові сили для так званої "коаліції охочих".

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