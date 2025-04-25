Вашингтон досі публічно не обіцяв такої підтримки, а Трамп навіть говорив, що не думає, що британській армії вона знадобиться.

У приватній обстановці представники США останніми тижнями висловлювали готовність дати гарантії підтримки військового контингенту європейських країн, який може бути розміщений в Україні в разі досягнення угоди про припинення вогню. Про це пише британська газета Telegraph із посиланням на джерела

Вашингтон досі публічно не обіцяв такої підтримки, а президент Дональд Трамп навіть говорив, що не думає, що британській армії вона знадобиться.

Однак, як з'ясувала газета, непублічно США були готові підтримати військовий контингент коаліції щонайменше логістично і шляхом обміну розвідданими. Журналісти не повідомляють жодних подробиць про джерела, від яких вона це дізналася.

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Зазначається, що жодних остаточних домовленостей наразі немає, і британські джерела видання підкреслюють, що передбачити рішення Трампа вкрай важко. Питання щодо готовності Вашингтона втрутитися, якщо Росія нападе на західних солдатів, ще не вирішено.

"Коаліція охочих" - подробиці

Велика Британія і Франція очолюють так звану "коаліцію охочих" - групу близько 30 країн з подібною позицією, які планують розмістити війська в Україні для утримання Росії від потенційної нової агресії. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер від самого початку визнавав, що такі сили не будуть ефективними без різних форм підтримки з боку США.

Напередодні The Times повідомляла, що Британія та інші європейські країни, найімовірніше, відмовляться від планів щодо відправки тисячі своїх військових в Україну в рамках миротворчої місії. У Лондоні вважають, що ризики можуть виявитися занадто високими.

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