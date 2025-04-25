Він підкреслив, що це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив думку, що припинення вогню в Україні може бути оголошено до літа. При цьому він наполягає на тому, що Україна повинна визначати умови будь-якої мирної угоди з Росією.

"Це має бути припинення вогню на умовах, які можуть прийняти всі сторони, включно з Україною, і це має бути довгострокове припинення вогню. Чого я не хочу бачити, так це тимчасового припинення вогню, тому що я переконаний, наскільки це можливо, що це просто залишить Росії можливість і засоби повернутися знову в майбутньому. Вони вже робили це раніше, я не сумніваюся, що вони зроблять це знову", - сказав він в інтерв'ю The Telegraph.

Стармер також відмовився підтримати плани США офіційно визнати Крим російським і зажадав, щоб Москва погодилася на "беззастережне припинення вогню".

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"Ми перебуваємо на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю про те, що саме Україна повинна вирішувати ці питання - не інші люди повинні вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія повинна сісти за стіл переговорів для цього беззастережного припинення вогню", - заявив він.

На запитання, чи прийме він мирну угоду, що визначає Крим як частину Росії, Стармер відповів: "Це не мені вирішувати. Це частина обговорень".

Крім того, він спростував заяви Трампа, який раніше звинуватив президента України Володимира Зеленського у відсутності мирної угоди.

"Росія - агресор. Ніколи не забувайте, що Зеленському запропонували безпечний прохід із його країни в перший тиждень конфлікту... У той момент усі думали, що Росія дуже швидко досягне успіху у своєму намірі захопити Україну. І він залишився битися і керувати своєю країною, що він робив із величезною мужністю і стійкістю протягом понад трьох років, як і вся його країна. Це Росія повинна сісти за стіл переговорів і погодитися на припинення вогню", - заявив Стармер.

Водночас, незважаючи на розбіжності зі США, Стармер заявив про неможливість для Європи відмовитися від зв'язків у сфері безпеки з Америкою.

"Я думаю, що це неправильно в принципі, як щодо України, так і загалом. Саме ця здатність мати підхід, орієнтований на НАТО, дала нам мир. Зараз наше завдання не в тому, щоб розмірковувати про 80 років найуспішнішого альянсу з тих, що коли-небудь існували. Наше завдання - гарантувати, що як лідери ми забезпечимо, щоб цей альянс зберігався в прийдешні десятиліття", - підкреслив він.

Війна в Україні - новини

Раніше The Times писало, що Британія та інші країни Європи обговорюють сценарій, за якого сухопутні війська не будуть відправлені в Україну для охорони ключових міст, портів і атомних електростанцій. Лідери деяких країн вважають, що це може змусити Росію відсунути свої "червоні лінії" для досягнення мирної угоди.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час брифінгу з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере американський лідер заявив, що війна в Україні дуже важлива, і Штати хочуть завершити її швидко. За його словами, наступні кілька днів будуть важливими.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо анонсував нові зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні в майбутні вихідні. Він каже, що війну ще можна завершити.

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