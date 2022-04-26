Раніше ЗМІ писали, що США призупинили запровадження санкцій проти Кабаєвої, побоюючись реакції кремлівського диктатора.

Представниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала можливість введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою російського диктатора Путіна.

"Ми продовжуємо переглядати санкції. Ніхто не застрахований від наших санкцій", - сказала на брифінгу Псакі, коли її запитали, чому екс-гімнастки Кабаєвої досі немає в списку.

"Звичайно, ми вже запровадили санкції проти президента Путіна, а також проти його дочок і найближчих його соратників, і ми продовжимо їх перегляд", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно американська газета The Wall Street Journal повідомляла, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої, тому що це буде "особистим ударом" по Путіну. 38-річну гімнастку Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір'ю як мінімум трьох його дітей.

Раніше повідомлялося, що на безіменному пальці правої руки у Кабаєвої помітили обручку.

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