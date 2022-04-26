Представниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала можливість введення санкцій проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою російського диктатора Путіна.
"Ми продовжуємо переглядати санкції. Ніхто не застрахований від наших санкцій", - сказала на брифінгу Псакі, коли її запитали, чому екс-гімнастки Кабаєвої досі немає в списку.
"Звичайно, ми вже запровадили санкції проти президента Путіна, а також проти його дочок і найближчих його соратників, і ми продовжимо їх перегляд", - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно американська газета The Wall Street Journal повідомляла, що США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої, тому що це буде "особистим ударом" по Путіну. 38-річну гімнастку Кабаєву уряд США вважає дівчиною президента РФ і матір'ю як мінімум трьох його дітей.
Раніше повідомлялося, що на безіменному пальці правої руки у Кабаєвої помітили обручку.