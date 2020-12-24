Російський історик також розповів про відчуття сильного напруження в російському суспільстві, якого "не було з 90-х рр".

Президент Росії Володимир Путін схильний до "магії чисел" і про свій відхід з посади він може оголосити в середині січня 2021 року.

Таке припущення в ефірі Апостроф TV зробив російський історик Валерій Соловей. Він нагадав, що в середині січня 2020 року Путін заявив про намір змінити Конституцію.

Читайте такожУ 2021 році Путіну "абсолютно точно" доведеться покинути свій пост – російський історик

"Попередньо йшлося про те, що він (Путін, - ред.) оголосить про свої плани приблизно в середині січня. Він майже рік тому - в січні 2020 року - говорив про те, що має намір змінювати Конституцію. Путін схильний до магії чисел, він взагалі дуже забобонна людина. Цілком імовірно, що саме в середині січня він оголосить про свої плани щодо дострокових виборів, відходу від влади тощо", - зазначив він.

За словами історика, зміни в Росії можуть початися з політичної кризи. Водночас він зазначив, що зараз російське суспільство перебуває в дуже сильній напрузі.

"Такого напруження я не відчував вже дуже давно. Можливо, дійсно, з кінця 90-х. Мені здається, навіть у 2011-2012 роках, коли в Росії були хвилювання, то напруга була нижче. Але з іншого боку люди знаходяться в якомусь дивному заціпенінні. Вони чекають, коли хтось виступить. Коли з'явиться умовна щілинка в греблі, туди може хлинути лавина", - вважає Соловей.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк